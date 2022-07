Dorfhilfe: Sie helfen im Notfall landwirtschaftlichen Betrieben

Die Dorfhilfe ist ein wichtiger Beruf unserer Gesellschaft, denn hier trifft Tradition auf Moderne. Nun wurden 15 Absolventinnen bei Sankt Johannes verabschiedet.

Der 68. Kurs der Dorfhelferinnen ist im Schlosshof der Stiftung Sankt Johannes in Marxheim feierlich verabschiedet worden. Landescaritasdirektor Prälat Bernhard Piendl eröffnete die Veranstaltung mit einem Gottesdienst, den die 15 Absolventinnen um viele eigene Gedanken und Beiträge rund um das Thema "Im tiefsten Tal sind wir euer Gipfel" bereicherten.

In den Grußworten der beiden stellvertretenden Landrätinnen Rita Schmidt (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) und Claudia Marb (Donau-Ries), der Ministerialrätin des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Andrea Seidl, und der Geschäftsführerin des KDBH, Johanna Hell, kam immer wieder zum Ausdruck, dass Dorfhelferinnen breit gefächerte Kompetenzen brauchen und es ganz besondere Damen sind, die dieser Berufung folgen. Wie vielschichtig begabt sie sind, kam nicht nur bei der Ehrung hervorragender Zeugnisse und Facharbeiten zum Ausdruck, sondern zeigte sich auch im Gesang und der musikalischen Begleitung, die die Abschlussfeier stimmungsvoll umrahmten. Weiterer Höhepunkt war die Verabschiedung der langjährigen Geschäftsführerin des KDBH, Johanna Hell, in den Ruhestand, wobei viel Dank und Anerkennung für ihre geleistete Arbeit zum Ausdruck kam.

Ausbildung der Dorfhelferinnen reicht bis ins Jahr 1956 zurück

Die Dorfhelferin vertritt die Bäuerin oder den Landwirt im landwirtschaftlichen Betrieb beziehungsweise die Hausfrau oder den Hausmann in ländlichen Haushalten, wenn diese durch Krankheit, Unfall oder ähnliche Notfälle nicht mehr in der Lage sind, ihre Familie zu versorgen und ihre betrieblichen Aufgaben zu erfüllen. Dafür besitzt die Dorfhelferin neben landwirtschaftlich-hauswirtschaftlichen Qualifikationen auch Fähigkeiten im pädagogisch-erzieherischen und sozialen Bereich und zeichnet sich aus durch Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Freude am Umgang mit Menschen.

Dorfhelferinnen sind entweder Angestellte von Dorfhelferinnen-Diensten, Wohlfahrtsverbänden, Sozialstationen oder Kommunen oder in selbstständiger Tätigkeit in den Bereichen Familienpflege, Altenhilfe, Behindertenarbeit. Die Ausbildung reicht bis in das Jahr 1956 zurück. Im Jahre 2003 wurde die Dorfhelferinnen-Ausbildung durch das Bildungszentrum Neuburg übernommen. Dort wurden bereits mehr als 240 Dorfhelferinnen ausgebildet. 26 neue Studierende stehen bereits vor der Tür. (AZ)