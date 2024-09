Pfarreiengemeinschaft Marxheim-Daiting feiert gemeinsame Messe

Bei schönstem Sommerwetter feierte die Pfarreiengemeinschaft Marxheim-Daiting ihre, PG-Messe. Auf dem Vorplatz des Johanneshof der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint stellten viele fleißige Helfer bereits in den Morgenstunden Bänke auf und errichteten einen Altar. Die Gottesdienstbesucher wurden schon beim Ankommen mit eingebunden und durften auf einer großen Landkarte ihre Urlaubsziele mit Stecknadeln markieren. Der gemeinsame Gottesdienst stand unter dem Motto „Heimat“. Mitglieder der einzelnen Pfarreien erläuterten in kurzen Statements, was der Begriff bedeuten kann. Pfarrer Wolfgang Rauch leitete daraus, wie schön es doch ist, aus den verschiedensten Urlaubszielen wieder zurück in die Heimat zu kommen. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von einem Projektchor, welcher sich aus Mitgliedern der verschiedenen Chöre der ganzen Pfarreiengemeinschaft zusammensetzt. Die rund 250 Gottesdienstbesucher nutzen den Gottesdienst auch um sich von Jugendpfarrer Bernd Rochna zu verabschieden. Dieser half immer wieder in ihren Pfarreien aus, tritt nun aber eine neue Stelle in München an. Ebenso verabschiedet wurde in diesem Rahmen Pfarrer Francis Okechukwu Okeke, welcher dankenswerterweise die Urlaubsvertretung für Pfarrer Rauch übernahm. Im Anschluss an die Messe bot die Stiftung Sankt Johannes verschiedene Schmankerl und Getränke an, somit konnten in geselliger Runde noch viele schöne Gespräche geführt und der Blick über die „Heimat“ genossen werden.

