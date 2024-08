Motorradfahrer verunglückt schwer nahe der Applauskurve

Nahe der so genannten Applauskurve auf der Kreistraße DON 16 im Raum Großsorheim ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der 24-Jährige gegen 9 Uhr dort in nördlicher Richtung unterwegs. Nach der „Applauskurve“ überholte er zwei Autos und nahm beim Wiedereinscheren auf seine Spur die kommende Linkskurve zu schnell. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen leichten Hügel im Grünstreifen. Der Mann wurde durch die Wucht des Aufpralls einige Meter weit durch die Luft geschleudert. Das Motorrad kam auf der Straße zum Liegen. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Feuerwehr Harburg war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

