Schwerer Unfall bei Harburg - B 25 ist komplett gesperrt

Zu einem schweren Unfall kam es am heutigen Mittwoch gegen 9.45 Uhr auf der B 25 bei Harburg. Kurz vor dem Tunnel in Fahrtrichtung Harburg geriet eine 59-jährige Fahrerin aus unerfindlichen Gründen in der Tempo-60-Zone auf die Gegenspur und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Laster zusammen.

Der Wagen der 59-jährigen Autofahrerin geriet auf die Gegenspur und prallte gegen einen entgegenkommenden Laster. Foto: Wolfgang Widemann

Die Frau erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen. Rettungshubschrauber, fünf Feuerwehren mit 60 bis 70 Kräften und weitere Rettungsdienste sind aktuell im Einsatz. Zur Stunde ist die Bundesstraße in diesem Bereich komplett für den Verkehr gesperrt. Es erfolgt eine Umleitung durch Harburg. (Ausführlicher Bericht folgt.) (AZ)