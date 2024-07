Frontalcrash auf der B2: Zwei Verletzte und Totalschaden

In der Nacht zum Montag kam es auf der B2 zwischen Rehau und Wittesheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines grauen Audis geriet laut Polizeibericht aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem weißen Opel, gesteuert von einer 46-jährigen Frau.

Beide Fahrer, die jeweils alleine unterwegs waren, erlitten mittelschwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Monheim, Rehau und Langenaltheim waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt werden. (AZ)