Motorradfahrer stürzt beim Überholen

Ein Überholvorgang bei Donauwörth ist am Freitagabend gegen 19.50 Uhr mit einem schweren Unfall geendet. Laut Polizei befuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Ortsverbindungsstraße Donauwörth - Dittelspoint in Fahrtrichtung Dittelspoint. Am Ortsausgang von Donauwörth kam der Motorradfahrer beim Überholen eines Busses aufgrund des zu geringen Abstands in das linke Straßenbankett, welches dort aus losem Kies bestand. Er kam schließlich ins Schlingern und fuhr nach links in den Straßengraben, wo er stürzte. Mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch sowie Prellungen an der Hüfte wurde er mittelschwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. An dem Kraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Bus wurde nicht beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. (AZ)

