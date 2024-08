Autofahrerin übersieht Mopedfahrer und prallt gegen ihn

Eine Auto und ein Moped stießen am Samstagmittag gegen 11 Uhr in Kaisheim zusammen. Nach Angaben der Polizei war die 20 Jahre alte Pkw-Fahrerin auf der Straße „Gewerbepark“ in südlicher Richtung unterwegs und bog nach links auf einen Parkplatz ein, als sie dabei das den entgegenkommenden 32-Jährigen mit seinem Leichtkraftrad übersah. Es kam zum frontalen Zusammenstoß zwischen beiden Beteiligten. Der Biker wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettungshubschrauber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis