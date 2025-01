Sebastianifeier des Schützengaus Donau-Ries: Echte Vorbilder

Die Sorge war groß: Wo kann das Brauchtum der Sebastianifeier des Schützengaus Donau-Ries in den nächsten Jahren weiterleben? Am Sonntag wurde in Donauwörth noch in einem eigens aufgestellten Zelt am Festplatz an der Neuen Obermayerstraße gefeiert. Das Areal soll aber zur Landesgartenschau 2028 umgestaltet werden. Muss der Schützengau wie so oft in der Vergangenheit erneut auf Herbergssuche gehen? Der Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorre griff das Thema nun auf.

Sorré erklärte bei seinem Grußwort: „Ein Zelt lässt sich auch auf dem neuen Parkplatz jenseits der Donau aufstellen. Dann marschieren wir dorthin über die neue Donau-Fußgängerbrücke.“ Gauschützenmeisterin Heike Wildfeuer-Fick huschte angesichts dieser Nachricht ein Lächeln übers Gesicht. Sie zeigte sich ohnehin erleichtert, als ihr Sorré in seiner Eigenschaft als Donauwörther Schützenkommissar attestiert hatte, dass alles bestens laufe. Die Sebastianifeier war die Feuertaufe für die Daitingerin, ist sie doch noch nicht einmal ein Jahr im Amt.

Rund 1000 Schützen erinnern bei der Sebastianifeier an ihren Patron

Vieles war also wie immer - und doch eben ein bisschen anders. Rund 1000 Schützinnen und Schützen erinnerten in der Großen Kreisstadt an ihren Patron. Im Publikum übrigens Politiker und überregionale Schützen-Funktionäre, aber auch Wildfeuer-Ficks Vorgängerin Rita Schnell, die 22 Jahre an der Spitze des Gaus gestanden hatte.

Als sich die erste Sebastiani-Schützenfeier in Donauwörth nun zum 538. Mal jährte, waren die äußeren Voraussetzungen bestens. Die Sonne mochte sich zwar nur zögerlich zeigen, doch es war - wie es eine Teilnehmerin aus Harburg formulierte - „manchmal schon viel kälter“. Angeführt von der Stadtkapelle Donauwörth unter Leitung von Josef Basting - die Musiker umrahmten auch den anschließenden Festakt - gaben die Schützen aus rund 50 Vereinen ein prächtiges Bild ab, als sie zum klingenden Spiel etlicher auch anderer Musikkapellen vom Münster durch die Reichsstraße und weiter zum Festzelt zogen. Dort grüßten Böllerschüsse die Teilnehmer. Den Gottesdienst zelebrierte Dekan Robert Neuner. Kein Platz war frei, als der Geistliche die Bedeutung des heiligen Sebastian als Schützenpatron hervorhob.

Icon Vergrößern Begeistert begrüßte Gauschützenmeisterin Heike Wildfeuer-Fick die Vereine und die Ehrengäste im Zelt. Foto: Helmut Bissinger Icon Schließen Schließen Begeistert begrüßte Gauschützenmeisterin Heike Wildfeuer-Fick die Vereine und die Ehrengäste im Zelt. Foto: Helmut Bissinger

„Beeindruckend“ nannte OB Sorré die Veranstaltung. Es gelte die Tradition zu bewahren, sei das Fest doch von großer Bedeutung. Er blätterte in der Stadtgeschichte und erinnerte daran, wie den Schützen in der Gründerzeit in der Bruderschaft des heiligen Sebastian im Mittelalter die Stadtverteidigung übertragen worden war. „Wir sind stolz“, erklärte Sorré, sei doch im Stadtteil Berg die Landesschützenkönigin Iris Harlacher zu Hause. Sie war unter einem Girlanden-Bogen im Zug mitmarschiert. Der Oberbürgermeister nutzte die Bühne, um die Bedeutung des Ehrenamtes gerade für die Jugend hervorzuheben: „Das ist eine Säule unserer Gesellschaft.“

Icon Vergrößern Landesschützenkönigin Iris Harlacher lief unter einem Girlanden-Bogen ins Feszelt. Foto: Helmut Bissinger Icon Schließen Schließen Landesschützenkönigin Iris Harlacher lief unter einem Girlanden-Bogen ins Feszelt. Foto: Helmut Bissinger

Landrat Stefan Rößle, der auch für die Abgeordneten aus Bundes-, Land- und Bezirkstag sprach, griff Sorrés Versprechen auf, dass die Tradition der Sebastianifeier aufrecht erhalten werde. „Wir werden also nicht im Freien stehen“, sagte der Landkreis-Chef, der die Treffen in den Vereinen hervorhob, aber auch die Treffsicherheit beim Schießen. Rößle rief dazu auf, „...im persönlichen Umgang den richtigen Ton zu treffen“.

Gauschützemeisterin lobt Ordensträger in Donauwöth als „echte Vorbilder“

Im Mittelpunkt der Feierstunde standen Ehrungen: 20 Schützinnen und Schützen durften sich besonders freuen. Sie erhielten den Sebastiani-Orden in Groß-Gold. Wildfeuer-Fick lobte: „Sie sind mit ihrem Einsatz echte Vorbilder.“ Die Gauschützenmeisterin begrüßte auch Kolleginnen und Kollegen aus umliegenden Schützengauen. Wie bedeutungsvoll die Sebastiani-Feier ist, zeigt eine Tradition bei den Schützen aus Mauren: Sie trafen sich am Sonntag nach der Feier zum gemeinsamen Mittagessen im Schützenheim.