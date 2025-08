Sechs Wildunfälle in einer Nacht: Appell der Polizei

Diese Einsätze sind für die Polizei in der Region traurige Routine: In der Nacht auf Freitag mussten Beamte der Inspektion Donauwörth in ihrem Zuständigkeitsbereich gleich sechs Wildunfälle aufnehmen. Stets waren Rehe beteiligt. Der Sachschaden summiert sich nach erste vorsichtigen Schätzungen auf deutlich über 20.000 Euro. Die positive Nachricht: Alle Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Gegen Mitternacht war ein 56-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße zwischen Warching und Monheim unterwegs. Etwa auf halber Strecke sprang von links ein Reh auf die Fahrbahn. Der Wagen erfasste das Tier frontal. Nur etwa 15 Minuten später fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße von Monheim nach Wemding. Auf Höhe der Abzweigung Heidmersbrunn sprang ein Reh von links über den Asphalt und wurde ebenfalls frontal erfasst. Um 1.30 Uhr prallte ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße bei Schäfstall auf Höhe der Abzweigung Pfalzstraße gegen ein Reh.

Wildunfälle auf der B16 bei Genderkingen und auf Staatsstraße bei Harburg

Um 5.45 Uhr gelangte auf der B16 zwischen Donauwörth und Rain, kurz vor der Abzweigung nach Oberndorf bei Genderkingen ein Reh von rechts auf die Straße. Der Wagen eines 35-Jährigen erfasste das Tier mit der rechten Front. Um 6.50 Uhr erwischte es einen 59-jährigen mit seinem Pkw auf der Staatsstraße zwischen Harburg und Huisheim. Im Waldbereich überquerte ein Reh von links die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw.

Um 7 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Transporter auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Blossenau, als kurz nach dem Waldbeginn bei Warching ein Reh unter den Wagen geriet und sofort verendete.

Damit sind laut Polizei im Landkreis Donau-Ries für das aktuelle Kalenderjahr bereits mehr als 830 Wildunfälle sowie weitere 28 Zusammenstöße mit anderen Tieren aktenkundig. Aufgrund der starken Zunahme derartiger Kollisionen appellieren die Beamten erneut eindringlich, insbesondere zu Dämmerungs- und Nachtzeiten deutlich langsamer zu fahren, als es die jeweilige Geschwindigkeitsbeschränkung zulässt. (AZ)