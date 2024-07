Donauwörther Segelflieger auf Silber-Kurs in der Bundesliga

Der Dämpfer der vergangenen Woche hat gewirkt: Mit einer grandiosen Leistung kämpfte sich die Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim wieder zurück auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle.

„Wer fliegt morgen Bundesliga? Wir brauchen dringend Flüge“, hieß es am vergangenen Samstag in der vereinsinternen Chatgruppe. Nachdem die Donauwörther Piloten zuletzt auf Platz fünf der Tabelle zurückgefallen waren, war die Motivation umso größer, den Rückstand wieder aufzuholen – und es gelang.

Bartels, Bauder und Köckeis punkten für die SFG Donauwörth-Monheim

John Bartels, David Bauder und Wolfgang Köckeis waren letztendlich die SFG-Luftsportler, deren Flüge Eingang in die Bundesliga-Wertung fanden. Alle drei legten rund 450 Kilometer ohne Motorkraft zurück, wobei Bartels auswärts auf dem Flugplatz Burg Feuerstein nördlich von Nürnberg startete und im Bereich Thüringer Wald und Erzgebirge unterwegs war. Bauder und Köckeis hingegen hoben am Stillberghof ab und nutzten die altbekannte „Rennstrecke“ zwischen Schwäbischer Alb und Bayrischem Wald.

Bartels war mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 122,5 Stundenkilometern ohne einen einzigen Tropfen Benzin der schnellste SFG-Pilot, Bauder und Köckeis erzielten mit 111 Kilometern pro Stunde ebenfalls eine achtbare Durchschnittsgeschwindigkeit.

Tabellenführer Rinteln enteilt den Verfolgern

In der Wertung der 13. Bundesligarunde landeten die Nordschwaben mit dieser Leistung auf Rang drei und sammelten wertvolle Punkte, um sich in der Tabelle letztlich wieder auf Platz zwei einzufinden. Tabellenführer Rinteln zog mit einem Rundensieg abermals von dannen und hat nun drei Rundensiege Vorsprung. Donauwörth hingegen muss sich anstrengen, um den sehr knappen Vorsprung gegenüber den nachfolgenden Vereinen in den verbleibenden sechs Bundesliga-Durchgängen zu verteidigen. (hz)

Die Tabelle nach 13 von 19 Runden:

1. LSV Rinteln (NI) 209 Punkte

2. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 141

3. LSV Burgdorf (NI) 140

4. SFV Bad Wörishofen (BY) 135

5. SFZ Königsdorf (BY) 131

6. FSC Odenwald/Walldürn (BW) 124

7. FLC Schwandorf (BY) 115

8. AC Bamberg (BY) 104

9. LSV Straubing (BY) 100

10. SFG Giulini/Ludwigshafen (RP) 93