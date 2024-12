Autofahrerin kommt nach Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab

Am frühen Samstagmorgen ist eine Autofahrerin leicht bei einem Unfall verletzt worden. Gegen 5.20 Uhr kam die 59-Jährige ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf den angrenzenden Gehweg und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und einem Telefonmasten. Da der Telefonmast komplett aus der Halterung gerissen wurde und nur noch an den Leitungen hing, musste der Mast durch einen Notfalltechniker der Telekom abgebaut werden. Die Autofahrerin verletzte sich beim Unfall leicht am Oberarm. An ihrem Auto entstand Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Da derzeit von einem Sekundenschlaf bei der Frau als Ursache für den Unfall ausgegangen wird, ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)

