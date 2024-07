Schülerinnen der St. Ursula Realschule erforschen ihre Sinne mit Sensorik-Koffer

Die drei Schülerinnen der neunten Klasse Sophie Rembold, Nour El Masri und Luisa Melbig halten sich die Nase zu und nehmen ein Stück Schokolade in den Mund. Langsam und gemächlich kauen sie - eine Szene, die zunächst einmal verwundert. Tatsächlich probieren die Schülerinnen an Station vier des Sensorik-Koffers aus, welchen Einfluss der Geruchssinn auf ihren Geschmackseindruck hat. Sophie meint: „Die Schokolade ist wirklich nur süß.“ Erst als die Schülerinnen wieder ihre Nase freigeben, sind sie in der Lage tatsächlich den schokoladigen Geschmack wahrzunehmen.

