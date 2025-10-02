Ein milder September - mit massenhaft Regen

Der September lag bei der Temperatur seit langem wieder genau im Schnitt, war aber auf Grund der überbordenden Menge an Niederschlag unerfreulich. Zum meteorologischen Herbstbeginn ging es - beeinflusst durch mehrere Tiefdruckgebiete - eher unfreundlich zu. Doch am 3. September besserte sich die Lage und beinahe wäre ein Sommertag erreicht worden.

Allerdings entwickelte sich aus diesem Temperaturanstieg am nächsten Tag ab 20 Uhr ein heftiges Gewitter mit einigen Blitzeinschlägen im Boden sowie Starkregen. In nur drei Stunden fielen 42,6 Liter pro Quadratmeter. Dann aber besserte sich das Wetter und nach Nebelauflösung wurden Werte bis 23 Grad erreicht. Allerdings entwickelten sich Tiefdruckgebiete wie „Ulrich“ und „Volkhard“, die ab dem 9. September erneut für Regen mit bis zu 12 Liter pro Quadratmeter sorgten und die Temperatur deutlich sinken ließ.

Überraschend strahlend blauer Himmel

Überraschend stieg das Thermometer am 15. September auf 26 Grad, was gegen Abend ein Gewitter auslöste. Doch kehrte dank eines Hochs über Südosteuropa am 18. September überraschend bei strahlend blauem Himmel der Spätsommer zurück. Doch damit war nach zwei Tagen Schluss. Starkregen setzte bei leichtem Gewitter ab 22 Uhr ein. Er setzte sich am nächsten Tag als Dauerregen fort. Die Temperatur sank abends auf 9 Grad, der Herbst war angekommen - und das mit täglich starkem Regen.

Trotz einiger Turbulenzen beim Wetter lag die Temperatur in der ersten Monats-Hälfte deutlich über dem Schnitt, wenn auch nicht ganz so hoch wie in den letzten drei Jahren. Doch ein rasches Sinken der Temperaturen im letzten Monats-Drittel führte mit einem Schnitt von 14,4 Grad genau zum üblichen Wert. Allerdings traten im September vier Gewitter auf (normalerweise eines)

Zu wenig Sonnenschein

Die Sonnenschein-Menge war unbefriedigend: Mit 130 Stunden wurden nur 73 Prozent des Solls erreicht. Etwas verwunderlich ist es, wenn bereits in der ersten Woche mit 55 Litern Niederschlag pro Quadratmeter das Monats-Soll zu 95 Prozent erfüllt ist. Diese Starkregenfälle traten immer wieder auf, sodass am Monatsende mit 168,8 Liter pro Quadratmeter das Soll um 111 Prozent überschritten wurde.

Das Wetter im September in Kürze:

Temperatur: Schnitt: 14,4 Grad (normal 14,4 Grad), Maximum: 30,4 Grad am 20. September um 16.10 Uhr, Minimum: 7,7 Grad am 19. September um 7.35 Uhr. Zwölf warme Tage (normal 15), fünf Sommertage (normal vier) und ein heißer Tag (normal keiner).

Niederschlag: 168,8 Liter pro Quadratmeter (111 Prozent mehr als üblich), 20 Niederschlagstage (normal 13).

Wind: Schnitt: 5,3 km/h, Maximum: 37 km/h am 21. September um 22.35 Uhr, vorherrschende Windrichtung: Nordwest. (Werner Neudeck)