Mopedfahrer zieht sich bei Wildunfall schwerste Verletzungen zu

Die Serie von Wildunfälle in der Region hält unvermindert an. Nun hat ein Tier, das eine Straße kreuzte, in der Monheimer Alb einen schweren Unfall ausgelöst: Am späten Montagabend verunglückte ein Mopedfahrer.

Wie die Polizei berichtet, passierte dies um etwa 22.50 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Fünfstetten und Flotzheim. Vor dem 16-Jährigen, der in Richtung Fünfstetten unterwegs war, tauchte ein Wildtier auf. Um was für eines es sich handelte, ist unklar. Der Jugendliche versuchte auszuweichen. Er geriet mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wall. Der 16-Jährige flog etwa 15 Meter durch die Luft und blieb im Gelände liegen. Trotz schwerster Verletzungen konnte er noch mit seinem Handy telefonieren, sodass die Rettungskräfte zu ihm eilten.

Mopedfahrer wird nach Wildunfall in Universitätsklinikum eingeliefert

Nach einer Erstversorgung vor Ort lieferten ihn diese in das Augsburger Universitätsklinikum ein. Dort musste das Opfer, das unter anderem mehrere Knochenbrüche erlitt, umgehend operiert werden. An dem Leichtkraftrad entstand augenscheinlich Totalschaden. Der 17-Jährige ist innerhalb wenigier Wochen bereits der zweite Schwerverletzte im Landkreis Donau-Ries durch einen Wildunfall. In den Morgenstunden des 10. Juli wich auf der Straße zwischen Mauren und Ebermergen eine 22-Jährige mit ihrem Auto einem Reh aus. Der Wagen schleuderte von der Fahrbahn und überschlug sich. Die Fahrerin schleppte sich auf der Straße 600 Meter weit bis zum Ortseingang von Ebermergen und brach auf dem Asphalt zusammen. Ein Lkw-Fahrer erblickte das Opfer noch rechtzeitig und setzte einen Notruf ab.

Am Montagabend blieb es nicht bei dem einen Wildunfall. Innerhalb einer halben Stunden verzeichnete die Inspektion Donauwörth zwei weitere solche Unglücke. Um 22.20 Uhr erfasste ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf der Straße zwischen Rettingen und Heißesheim in einer Kurve auf Höhe der Rothahnenschwaige einen Feldhasen. Dieser war sofort tot.

Bei Wildunfall in Monheim prallt Auto gegen Reh

Um 22.25 Uhr prallte auf der Donauwörther Straße in Monheim, also innerorts, ein 59-Jähriger mit seinem Auto gegen ein Reh. Der Mann zog nach der Kollision das verendete Tier an den Fahrbahnrand. Lange nicht jeder Wildunfall wird der Polizei gemeldet. Ein aktuelles Beispiel: Am frühen Dienstagmorgen teilten mehrere Autofahrer den Gesetzeshütern mit, dass auf der Straße zwischen Zirgesheim und der Donauwörther Parkstadt auf dem Abschnitt zwischen dem Umspannwerk und dem Alfred-Delp-Quartier ein größerer Tierkadaver liege. Zu einem Folgeunfall kam es den aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht. Beamte nahmen den Sachverhalt auf und informierten den zuständigen Jagdpächter. Der Verursacher wird gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670.

Aufgrund der starken Zunahme von Wildunfällen in diesem Jahr (aktuell knapp 900 im Landkreis Donau-Ries) appelliert die Polizei erneut an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere zu Dämmerungs- und Nachtzeiten deutlich langsamer zu fahren, als es die jeweilige Geschwindigkeitsbeschränkung zulässt. (AZ, wwi)