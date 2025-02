Sexueller Missbrauch: Opa vergreift sich an seiner Enkelin

Vorsitzender Richter Christoph Kern spricht von „Verbrechen“, vom massiven Vertrauensmissbrauch eines Großvaters an seiner Enkelin, und redet dem Angeklagten ins Gewissen. Die Eltern des Mädchens verfolgen derweilen sichtlich mitgenommen den Prozess am Nördlinger Schöffengericht, können ihre Tränen nicht zurückhalten. Und trotz der nüchternen, juristischen Worte der Anklageschrift, mit denen Staatsanwältin Emilia Berkovic die Ereignisse von Juni bis Dezember 2023 in einem Dorf im südlichen Landkreis schildert, kann einem davon beim Zuhören schlecht werden.

