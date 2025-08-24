Urlaubszeit: So gehen Sie gut vorbereitet auf Reisen

Die Sommerferien sind in vollem Gange und die große Reisewelle rollt über Deutschlands Straßen. Viele machen sich jetzt mit dem Auto auf den Weg in den Urlaub oder zu einem verlängerten Wochenende. Damit die Fahrt entspannt und vor allem sicher verläuft, geben die Johanniter Tipps. Denn Vorbereitung ist auch hier alles. Markus Adler, Bereichsleiter Einsatzdienste, Ausbildung und Bevölkerungsschutz der Johanniter in Bayerisch Schwaben, rät daher zu intensiver Vorsorge.

Wasser, Verbandskasten und Warnwesten gehören an Bord: „Jeder motorisierte Urlauber sollte einplanen, dass es zu Staus, Unfällen oder Fahrzeugpannen kommen kann“, erklärt Markus Adler. „Deshalb gehört ausreichend Wasser ins Auto – gerade bei hohen Temperaturen im stockenden Verkehr sehr wichtig. Auch ablenkendes Spielzeug für Kinder sollte nicht fehlen. Bitte prüfen Sie vor Fahrtantritt unbedingt, ob der Verbandskasten vollständig und aktuell ist und der DIN-Norm 13164 entspricht.“

Auch Warnwesten seien unverzichtbar und sogar gesetzlich vorgeschrieben.

Verbandskasten: wo und wie lagern? Der Verbandskasten sollte jederzeit schnell erreichbar sein – beispielsweise im Kofferraum unter dem Bodenfach, in einem Seitenfach oder bei einem vollgepackten Auto unter dem Fahrersitz. Gerade bei voller Beladung ist der Platz unter dem Fahrersitz oft die praktischste Option.

Bei einer Panne an den Eigenschutz denken

Rettungsgasse schon bei stockendem Verkehr bilden: „Sobald der Verkehr sich stark verlangsamt oder zum Stillstand kommt, muss eine Rettungsgasse gebildet werden“, so Adler. Bei zwei Fahrstreifen pro Richtung fahren die Fahrzeuge links nach links, die rechts nach rechts aus. Bei drei oder mehr Spuren gilt: Die äußerste linke Spur nach links, alle anderen nach rechts ausweichen.

So sichern Sie einen liegengebliebenen Wagen ab: „Fahrzeugwarnblinker einschalten und wenn möglich den Kofferraum öffnen, das macht das Auto besser sichtbar. Steigen Sie auf der verkehrsabgewandten Seite aus, ziehen Sie die Warnweste an und suchen Sie Schutz hinter der Leitplanke. Das Warndreieck muss aufgestellt werden – gehen Sie dabei, wenn möglich, hinter die Leitplanke.“ Der Abstand zum Fahrzeug sollte auf Landstraßen 100 Meter, auf Autobahnen 150 bis 200 Meter betragen.

Helfer müssen auf Eigensicherung achten: „Wer hilft, darf die eigene Sicherheit nicht vergessen“, mahnt Adler. „Verschaffen Sie sich einen Überblick, sprechen Sie die Betroffenen an und bringen Sie sie, wenn möglich, hinter die Leitplanke in Sicherheit. Verletzte müssen schnellstmöglich medizinisch versorgt werden – rufen Sie sofort den Rettungsdienst unter 112 an, für andere Notfälle die Polizei unter 110. Versorgen Sie die Verletzten, bis die Profis eintreffen, und warten Sie nicht im Auto auf Hilfe.“

Ganz allgemeine Tipps: Ausgeruht starten, bequeme, leichte Kleidung tragen, Warnwesten, Verbandskasten und Warndreieck prüfen, ausreichend Getränke und leichte Snacks mitnehmen, Gepäck sicher verstauen und Sitzposition ergonomisch einstellen.

Für angenehmes Klima sorgen, Staus möglichst umgehen, genügend Zeit und Pausen mit Bewegung einplanen.

Viel Entspannung für Kinder mit einplanen

Für Fahrten mit Kindern: Gute Reiseplanung und zeitliche Abstimmung, Spielzeug im Auto sichern, Fahrt am frühen Abend starten, Hitze meiden, Ablenkung durch Spiele, Hörbücher, Bücher, Pausen an Raststätten mit Spielplätzen einlegen, viel trinken und Toilettenpausen einplanen, Notfallköfferchen mit Wechselkleidung und Pflegeartikeln dabei haben.



Für Babys und Kleinkinder: Fahrtbeginn nicht zu Ferienstart, Ess- und Schlafrhythmus einhalten, ein Elternteil hinten beim Kind, kleine Spielsachen als Beschäftigung bereitstellen. (AZ)

