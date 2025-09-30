Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

„Sie stehen unter immensem Stress“: Immer mehr ausgesetzte Tiere im Donau-Ries-Kreis

Landkreis Donau-Ries

Warum in der Region immer mehr Tiere ausgesetzt werden

Immer öfter stellen Halter ihre Vierbeiner einfach vor dem Tierheim ab. Das sorgt für schlimme Situationen. Wo man in Hamlar den Grund für die Entwicklung sieht.
Von Bill Titze
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte setzten vor einigen Wochen in Hamlar eine Hunde-Mama mit drei Welpen ab. Den Tieren geht es mittlerweile gut.
    Unbekannte setzten vor einigen Wochen in Hamlar eine Hunde-Mama mit drei Welpen ab. Den Tieren geht es mittlerweile gut. Foto: Sonja Hoffmeister (Archivbild)

    Es muss ein schreckliches Gefühl sein: an einem unbekannten Ort ausgesetzt, ohne zu wissen, was mit einem geschieht. So geht es immer mehr Tieren im Donau-Ries-Kreis. Denn ihre Besitzer stellen sie einfach vor einem Tierheim ab, ohne sich weiter um sie zu kümmern. Bei Tierheim-Mitarbeitern sorgt dieses Verhalten für Kopfschütteln. Wie sie in solchen Fällen reagieren - und welcher Grund wohl hinter der Häufung der Fälle steckt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden