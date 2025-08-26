Icon Menü
Silo brennt: Großer Einsatz der Feuerwehr in Daiting

Daiting

Bei Arbeiten an dem Silo geraten Holzbalken in Brand. Mehrere dutzend Einsatzkräfte rücken aus. Der Rauch war bereits aus größerer Entfernung zu sehen.
Von Bill Titze
    Viele Feuerwehrleute waren am Einsatz in Daiting beteiligt.
    Viele Feuerwehrleute waren am Einsatz in Daiting beteiligt. Foto: vifogra/Goppelt

    Unzählige verkohlte Holzlatten liegen neben einem Gebüsch, gelbe Wasserschläuche sind über den grasbewachsenen Boden verteilt: Die Bilder aus Daiting lassen einen größeren Feuerwehreinsatz vermuten. Und tatsächlich rückten zu diesem landwirtschaftlich genutzten Gebäude in der Buchdorfer Straße am Montagabend mehrere Dutzend Einsatzkräfte aus. Der Grund war ein Brand an einem Silo.

