Berlin kassiert ab: So hoch sind die Kfz-Gebühren im Kreis Donau-Ries jetzt

Plus Zulassung, Umschreibung oder Abmeldung des Autos: Vieles davon ist für Menschen aus dem Kreis Donau-Ries jetzt viel teurer. Immerhin: Eine Gebühr ist gesunken.

Ein Leser unserer Zeitung fühlte sich bei seinem letzten Besuch der Kfz-Zulassungsstelle in Donauwörth "abgezockt", als er sein Sommerauto ab- und sein Winterauto anmelden wollte. 15,90 Euro statt zuvor 6,90 Euro - das ärgerte ihn so sehr, dass er der Redaktion einen Brief schrieb. Das Landratsamt räumte sofort ein: Ja, manche Gebühren seien deutlich erhöht worden. Schuld daran sei allerdings Berlin. Der Bundesgesetzgeber habe nämlich die deutschlandweite Fahrzeugzulassungsverordnung umfassend geändert. So weit, so richtig. Welche Kosten aber wie stark gestiegen sind, konnte Pressesprecher Simon Kapfer nicht auf die Schnelle beantworten. Jetzt hat das Landratsamt die genauen Gebühren mitgeteilt. Wie stark geht es rund ums eigene Auto nun wirklich an den Geldbeutel?

Diese Kfz-Gebühren sind jetzt im Kreis Donau-Ries deutlich höher als vorher

Klar ist: Der erboste Leser hat völlig recht. Die Außerbetriebsetzung kostet nun 15,90 Euro statt vorher 6,90 Euro - mehr als als das Doppelte. Ähnlich ist es bei der Wiederzulassung nach Außerbetriebsetzung mit 23 Euro statt zuvor 11,60 Euro. Deutliche, aber etwas schwächere Anstiege gab es derweil bei der Umschreibung des Autos bei Beibehaltung des alten Kennzeichens mit Kosten von nun 24,20 Euro (innerhalb des Zulassungsbezirks) beziehungsweise 23,60 Euro (wenn aus einem anderen Zulassungsbezirk umgeschrieben wird). Vorher betrug die Gebühr jeweils 16,70 Euro.

