Schottische Tänze in der Aula: So war der Neujahrsempfang in Donauwörth

Viele Besucherinnen und Besucher strömen an diesem kalten Abend in die große Aula des Gymnasiums Donauwörth. Das diesjährige Neujahrskonzert war wieder in Rekordgeschwindigkeit ausverkauft und die Gäste sind gespannt auf den Abend mit Blechschaden unter der Leitung von Bob Ross. Oberbürgermeister Jürgen Sorré heißt in seiner Neujahrsansprache die Bürgerinnen und Bürger willkommen wobei er die zahlreichen Ehrengäste aus Politik, Blaulichtfamilie, Träger der Ehrennadeln und Schulfamilie besonders hervorhebt.

Jule Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis