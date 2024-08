„Summerfeeling“-Party in Wörnitzstein: Straße vorübergehend frei

Die Reihe der großen Sommer-Freiluft-Feten in der Region endet am Samstag, 31. August, mit der „Summerfeeling“-Party in Wörnitzstein. In deren Umfeld muss in diesem Jahr ein Verkehrsproblem gelöst werden.

Für die Musik sorgt Spinplex. „Die zwei DJs spielen querbeet aktuell angesagte Musik“, erklärt Manuel Probst, Vorsitzender der Schulhausjugend Wörnitzstein. Diese organisiert das Spektakel. Beginn ist um 21 Uhr.

Seit Tagen ist die Schulhausjugend bei hochsommerlichen Temperaturen mit dem Aufbau beschäftigt, was eine schweißtreibende Angelegenheit ist. 60 Leute helfen mit. Die ersten Bars stehen schon und die Bühne ist auf einen guten Weg dahin; komplettiert wird das Ensemble durch einen Ausschankwagen. Damit können die etwa 1000 bis 1300 Besucher und Besucher, die erwartet werden, am Samstagabend bewirtet werden.

Summerfeeling in Wörnitzstein lockt mit DJ-Duo Spinplex

Parkplätze für die Autos der Gäste stehen vor der Kiesgrube und im Umfeld des Sportgeländes auf Wiesen zur Verfügung. Als Einweiser fungieren Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Aufgrund der Feierlichkeiten wird die Felsheimer Straße, die direkt an der von Bäumen beschatteten Kiesgrube vorbeiführt, in diesem Bereich von Samstag- bis Sonntagfrüh gesperrt. Damit entsteht aktuell ein Problem. Grund: Es sind bereits die Ortsverbindungsstraße Wörnitzstein - Riedlingen und ein Teil der Ortsdurchfahrt von Wörnitzstein (Abt-Cölestin-Straße) wegen Bauarbeiten gesperrt. Damit der Ort und die Partyzone am Wochenende erreichbar bleiben, wird die Abt-Cölestin-Straße vorübergehend für den Verkehr freigegeben.