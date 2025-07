Sommerserenade in Rögling: Stimmungsvolle Musik auf dem Kirchplatz

Die Musikkapelle Rögling hat eine Sommerserenade auf dem örtlichen Kirchplatz gespielt. Dazu konnte die 1. Vorsitzende und Dirigentin der Jugendkapelle Claudia Schmid zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Den Auftakt machte die Jugendkapelle mit „I love Polka“, die rhythmisch sicher und dynamisch vorgetragen wurde. Mit der Polka „Omi und Opi“, die einfühlsam intoniert wurde, machten die Jungmusikanten eine Liebeserklärung an die Großeltern, ehe sie gekonnt und taktsicher den Song „My heart will go on“ aus dem Film „Titanic“ zu Gehör brachten.

Mit dem Musikstück „Can you feel the love tonight“ aus dem Musical „König der Löwen“, dass sie taktsicher meisterten, zeigten die Jungmusikantinnen und -musikanten, dass sie auch dieses Genre beherrschen. Ein weiterer Klassiker erklang mit Elvis Presleys „Can’t help falling in love“‘, das präzise und gefühlvoll vorgetragen wurde. Leicht und beschwingt intonierte die Jugendkapelle den „Sternschnuppenwalzer“, bevor sie sich mit der „Europa-Hymne“, als Zugabe, verabschiedete.

Nicole Zinsmeister seit 30 Jahren bei der Musikkapelle Rögling

Die Musikerinnen und Musiker der Stammkapelle eröffneten schwungvoll mit dem Marsch „Glückstreffer“ unter der Leitung ihres Dirigenten Bernhard Zinsmeister den zweiten Teil der Serenade. Mit der einfühlsam und präzise vorgetragenen Polka „Aufwind“, bei der besonders das Flügelhorn- und Trompetenregister sowie das Tenorhorn- und Baritonregister durch ihre Soli überzeugten, ging es weiter. Das Medley „Italo Pop“ entführte mit seinen mitreißenden Hits das Publikum nach Italien und ließ Urlaubsträume aufkommen. Der Traditionsmarsch „Wien bleibt Wien“ gilt als Juwel unter den österreichischen Märschen. Gefühlvoll und mit viel Dynamik wurde dieses Musikstück zu Gehör gebracht. Bei „Sweet Caroline“ überzeugte die Kapelle durch den rhythmisch sicheren und ausdrucksstarken Vortrag. Aus dem bekannten Musical „Tabaluga“ stammt „Nessaja“. Mit viel Einfühlungsvermögen und exakt ausgeführten Einwürfen intonierten die Akteure diese Melodie. Gerne wurde mit der „Südböhmische Polka“die geforderte Zugabe gewährt, bevor traditionell mit der „Bayernhymne“ die Serenade beendet wurde. Durch das Programm der Jugendkapelle führte Mariella Ossiander. Marcella und Patricia Mergel moderierten die Überleitungen im Programm der Stammkapelle.

Im Rahmen der Serenade überreichte Schmid zusammen mit dem stellvertretenden Jugendleiter der Kapelle, Jakob Templer, an Luisa Lehmeier, Jeremias Mergel und Philipp Sommer die Urkunden zur erfolgreich abgelegten Juniorprüfung. Für die erfolgreich abgelegte D-1-Prüfung wurden Korbinian Herb, Julian Koch und Elke Köhler ausgezeichnet. Für 30-jährige aktive Zugehörigkeit zum Verein wurde Nicole Zinsmeister geehrt. Eine besondere Ehrung erhielt Karin Koch für 25 Jahre Mitarbeit im Vorstand. (AZ)