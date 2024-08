Tipps von Experten: So schützt man sich vor Hitze, Sonnenstich und Kreislaufproblemen

„36 Grad und es wird noch heißer“, heißt es in einem bekannten Sommerhit aus dem Jahr 2007. Im Landkreis Donau-Ries wurde diese Hitzemarke zwar heuer noch nicht geknackt, doch seit einer guten Woche treiben hochsommerliche Temperaturen jeden Tag Hunderte an die Baggerseen, in die Freibäder und die Eisdielen der Region. Doch so sehr viele auch die Sonne genießen: Es gibt in dieser Hinsicht auch zu viel des Guten. Wie man Sonnenstich, Sonnenbrand und Kreislaufproblemen entgegenwirkt, erklären drei Experten.

Lara Schmidler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreislaufproblem Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hitze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis