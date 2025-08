Regen? Diese Unternehmungen für Kinder bieten sich bei schlechtem Wetter an

Die Sommerferien haben begonnen - für viele Kinder die schönste Zeit des Jahres. Doch das Wetter zeigt sich nicht immer von seiner besten Seite. Freibad, die Donauwörther Freilichtbühne mit ihren Aufführungen oder Spielplätze sind bei anhaltender Nässe und kühlen Temperaturen keine beliebten Ziele. Es gibt aber auch Aktivitäten für Mädchen und Buben, die bei Regenwetter gerne etwas unternehmen möchten. Hier ist eine Auswahl von Möglichkeiten in unserem Landkreis.

Museen und Kultur für Kinder

Wer sich für Geschichte und Kultur interessiert, wird nicht zuletzt in Donauwörth fündig. Viele Museen bieten ganzjährig Kinderrallyes an, bei denen Ausstellungsstücke gesucht und Fragen beantwortet werden. Die Rallye-Hefte sind kostenlos an der Museumskasse erhältlich. Das Käthe-Kruse-Puppen-Museum zeigt rund 150 Puppen und Schaufensterfiguren und ist von Mai bis September dienstags bis sonntags zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Auch an Feiertagen können Besucher die Werke der berühmten Puppenkünstlerin bewundern und Einblicke in ihr Leben bekommen.

Des Weiteren bietet das Haus der Stadtgeschichte Einblicke in die Vergangenheit Donauwörths. Es ist im Rieder Tor beheimatet und jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im Heimatmuseum im ehemaligen Fischerhaus auf der Insel Ried wird außerdem das Leben anno dazumal lebendig. Das Museum ist ebenfalls von Mai bis September dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Für Kinder ab acht Jahren gibt es dort Detektivkoffer, die zur spannenden Spurensuche einladen. Ein Besuch in der Stadtbibliothek Donauwörth lohnt sich ebenfalls – dort können Kinder sich für den Sommerferien-Leseclub anmelden.

Außerdem lädt das Residenzschloss Oettingen zu Schatzsuche oder thematische Führungen durch die Schlossräume ein. Zur Auswahl stehen unter anderem eine Märchenführung entlang der Erzählungen der Gebrüder Grimm sowie ein Rundgang mit Geschichten von Prinzen und Prinzessinnen. Wer verkleidet erscheint erhält freien Eintritt. Plätze können über die Webseite des Schlosses reserviert werden.

Weitere Möglichkeiten

Wer es lieber aktiv mag, kann im Kraxlstadl in Donauwörth hoch hinaus: Die Kletterhalle bietet Klettern und Bouldern in den Innenräumen an. Für die jüngeren Kinder ist das „Kinderparadies Mucholino“ zum Toben und Spielen bis 3. August geöffnet, danach geht die Kinderspielhalle nach eigenen Angaben bis zum 28. August in den Betriebsurlaub.

Auch ein Blick auf die Ferienprogramme der Städte und Gemeinden lohnt sich - denn für etliche Angebote sind noch Plätze frei. In Rain etwa können musikbegeisterte Kinder im Rahmen eines Schnupperkurses erste Akkorde auf der E-Gitarre lernen. Wer es lieber ruhig und kreativ mag, gestaltet eigene Duftarmbänder aus Holz und Lava-Perlen. Zum Programm gehören zudem Taekwondo-Kurse die sowohl Selbstvertrauen als auch körperliche Fitness fördern, sowie Kinderyoga-Angebote, die den Kleinen Raum zum austoben und entspannen bieten.