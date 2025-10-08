Auf rund 22 Hektar entsteht jetzt ein großer Solarpark

Mit einem symbolischen Spatenstich haben die Lechwerke (LEW) den Bau des Solarparks „Am Ederhof“ nahe Daiting offiziell gestartet. Gemeinsam mit Bürgermeister Roland Wildfeuer, der Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer und der Bundestagsabgeordneten Lisa Badum (beide Grüne) leiteten LEW-Vorstand Dietrich Gemmel und Tim Dickhaus (Leiter Energielösungen B2B bei LEW) den Startschuss der baulichen Umsetzung ein.

Die PV-Anlage hat eine Gesamtleistung von knapp 24 Megawattpeak. Sie wird auf einer Fläche von rund 22 Hektar fast 40.000 Solarmodule umfassen. Sie ist damit die bislang größte Anlage, für welche das Unternehmen verantwortlich zeichnet. Laut Plan soll die Anlage vom ersten Halbjahr 2026 an jährlich bis zu 26 Gigawattstunden Solarstrom erzeugen – genug, um den Bedarf von etwa 10.000 Haushalten zu decken. Wie die Firma mitteilt, sei vorgesehen, Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Daiting eine Möglichkeit zur finanziellen Beteiligung an der Anlage zu eröffnen. Dazu erklären die Lechwerke: „Die konkrete Prüfung und Ausgestaltung einer Bürgerbeteiligung können erst erfolgen, sobald der Bau weitgehend abgeschlossen ist und die Gesamtkosten feststehen.“

Gemeinde Daiting profitiert von Solarpark auch finanziell

LEW-Vorstand Gemmel sagte der Mitteilung zufolge, mit dem Projekt bringe man den Energieumbau weiter voran. Mit dem Spatenstich setze die Gemeinde Daiting gemeinsam mit LEW ein sichtbares Zeichen für die Energiewende. Bürgermeister Wildfeuer betonte, die Kommune profitiere von der Anlage auch finanziell: „Das hilft uns bei der kommunalen Daseinsvorsorge.“

Eva Lettenbauer wird mit folgenden Worten zitiert: „Damit wir sichere und bezahlbare Energie haben, brauchen wir auf Gebäuden und Freiflächen mehr Windkraft- und Solaranlagen und die Menschen hier müssen immer mitreden und mitverdienen können. Eine starke Erzeugungslandschaft hier in der Region bringt uns ein stabiles Klima und macht uns und die Wirtschaft unabhängiger von fossilen Energieimporten.“

Unternehmen können Strom aus Solarpark bei Daiting beziehen

Eine Besonderheit des Projekts ist laut LEW, dass Unternehmen den in der Daitinger Anlage erzeugten Grünstrom nutzen könnten. Firmen, die Interesse an langfristigen Lieferverträgen haben, könnten sich noch Anteile an der Erzeugung des PV-Parks sichern, ein Teil der Erzeugungsmenge sei bereits verkauft.

Unter den Modulen entsteht eine Wildblumenwiese, die nach LEW-Auskunft künftig von Schafen beweidet wird. Zusätzliche Heckenpflanzungen sowie Ausgleichsflächen für geschützte Arten wie die Feldlerche ergänzen die Maßnahmen. Der Solarpark hat bekanntlich eine längere Vorgeschichte und war in der Gemeinde ein heiß diskutiertes Thema. Zu diesem fand auch ein Bürgerentscheid statt. (AZ)