SPD-Bürgermeisterkandidat gekürt: Was Daniel König in Rain bewegen möchte

Daniel König will es nochmal wissen. Nach 2020 kandidiert der 39-jährige Vorsitzende der Rainer SPD bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr erneut für das Bürgermeisteramt in der Tillystadt. Dafür wurde er am Sonntag mit 100 Prozent Zustimmung von den Parteimitgliedern bei einer Versammlung im Sportheim des TSV Rain nominiert. Vor sechs Jahren verfehlte König nur ganz knapp eine Stichwahl gegen den späteren Wahlsieger und amtierenden Rathauschef Karl Rehm (PWG). Vom Stadtrat wurde er danach zum Dritten Bürgermeister gewählt.

Der Sozialdemokrat stammt aus dem niederbayerischen Landshut. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Beschäftigt ist der studierte Betriebswirtschaftler bei einer Augsburger Genossenschaftsbank. Dort engagiert er sich auch als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender für die Belange der Mitarbeitenden.

SPD-Mann Daniel König möchte „Kapitän“ für Rain sein

Warum bewirbt sich König erneut für das höchste kommunalpolitische Amt in der Lechstadt? Diese Frage beantwortete er in seiner rund 20-minütigen Vorstellungsrede. Die anstehenden Vorhaben im Bereich der Infrastruktur verlangten von einem Bürgermeister, „Kapitän“ zu sein und klare Priorisierungen sowie eine solide Finanzplanung vorzunehmen. In diesem Zusammenhang nannte König den laufenden Bau der neuen Grundschule, die Sanierungen von Klär- und Wasserwerk, den Neubau des Feuerwehrhauses sowie die sukzessive Sanierung des Straßennetzes. Noch nichts passiert ist König zufolge bei der Sanierung des Lerchenweges, obwohl den Anwohner bereits vor Jahren im Rahmen einer Anwohnerzusammenkunft zugesagt. Kritik äußerte er, dass vom Stadtrat bereitgestellte Mittel nicht abgerufen und Projekte nicht umgesetzt oder verschoben worden seien. „Das führt dazu, dass notwendige Investitionen später umso teurer werden“.

Neben einer wirtschaftsfreundlichen Politik dürfe das „Soziale“ in der Stadt niemals zu kurz kommen, so König weiter. Dazu gehöre eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung mit einem verlässlichen und flexiblen Betreuungsangebot in den Kindergärten und Krippen. Sollte es notwendig werden, die Gebühren zu erhöhen, müsse dies mit Augenmaß und unter sozialen Gesichtspunkten erfolgen. Kritisch bewertete der Kandidat zudem den Mehrheitsbeschluss des Stadtrates, das Aufnahmealter in den Krippen von acht auf zwölf Monate anzuheben. „Dies war und ist ein deutlicher Rückschritt für eine moderne Familien- und Betreuungspolitik“.

Daniel König möchte in Rain Fokus auf die Aufenthaltsqualität richten

Weitere Themen, die König im Falle seiner Wahl zum Rathauschef angehen will, sind zum einen ein stärkerer Fokus auf eine lebendigere Innenstadt mit einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch mehr Grün, zusätzlichen Sitzgelegenheiten und Konzepten, die Kommune sowohl als Einkaufs- wie auch als Wohnstadt attraktiv zu machen. Gleichzeitig gelte es, die Stadtteile weiterzuentwickeln und mit klaren Konzepten eine starke Verbindung zur Kernstadt herzustellen.

Damit Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen könnten, wofür Finanzmittel eingesetzt werden könnten, will König ein „Bürgerbudget“ einführen. Zudem habe er auf seiner Agenda einen Jugendrat, einen Seniorenbeirat und ein Jugendzentrum. Im Bereich der Stadtverwaltung strebe er mehr Bürgerfreundlichkeit an. Prozesse gelte es zu digitalisieren und Abläufe zu vereinfachen. Als Bürgermeister wolle er dabei der Motor sein, der die Entwicklung Rains vorantreibe.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag und Landratskandidatin Claudia Müller forderte in ihrem Grußwort von der Staatsregierung mehr Geld für die Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Dann würde es dem Kreis auch leichter fallen, den Kreisumlagensatz künftig stabil zu halten.