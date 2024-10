Torregen in Reimlingen: Der FSV und Mertingen trennen sich 3:3

Eng geht es weiterhin in der Kreisliga Nord zu: Die Samstagspartie SV Holzkirchen gegen den FC Maihingen endete unentschieden. Nach dem 2:2-Remis gegen SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf teilte sich Maihingen schon das zweite Mal in Folge die Punkte. Die Tabellenspitze der Kreisliga Nord, bestehend aus Maihingen und Reimlingen, ist also weiterhin punktgleich. Im Tabellenkeller-Duell zwischen dem TSV Möttingen und dem TSV 1895 Monheim gewannen die Gäste 3:0. Durch den knappen 2:1-Sieg konnte die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf die Gäste des SV Ehingen-Ortlfingen in der Tabelle überholen.

