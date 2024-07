Ausnahmezustand in Huisheim zum 75. Geburtstag des BCH

Ein Sportwochenende der Superlative mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm bei sommerlichen Toptemperaturen – so könnte man kurz zusammengefasst das Jubiläumsfest des BC Huisheim beschreiben. Neben Bubbel Ball, Jedermannslauf und Mountainbike Rennen gab es noch zahlreiche weitere Aktivitäten.

Bereits am Freitag startete das Fest mit einem Ehrungsabend. Bürgermeister Harald Müller lobte in seiner Ansprache den Verein als „ein Ort der Begegnung und eine starke Gemeinschaft des Miteinanders, die zusammenhält und gemeinsam Erfolge feiert“. Anschließend gab es im Festzelt eine Plattenparty bei der die beiden DJs „Haggis und DJ Jürgen“ das Zelt zum Beben brachten.

Am Samstag startete das sportliche Programm mit einem Jugendfußballturnier gefolgt von der Vorstellung der einzelnen Kinder und Jugendgruppen des Vereins. Der erste Höhepunkt war dann das Bubbel-Ball-Einlageturnier mit vier teilnehmenden Mannschaften. Den Turniersieg holte sich das Team Sportfreunde Gosheim, gefolgt vom Patenverein SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau, dem BC Huisheim und dem Juze Huisheim.

63 Teilnehmer beim ersten Huisheimer Jedermannslauf

Der sportliche Höhepunkt am Samstag war der erste Jedermannslauf in der Vereinsgeschichte. Man hatte versucht, sich optimal auf die Austragung vorzubereiten, doch der Nervenkitzel und die Anspannung blieb. Wird der Lauf angenommen? Ist an alles gedacht worden wie Trinkstation, Wegweisung, Streckenposten und Sanitäter? Dann war es endlich soweit. 63 Starterinnen und Starter für die Strecken 3,8 Kilometer (neun Kinder) und zehn Kilometer (54 Frauen und Männer) gingen an den Start. Der prominenteste Teilnehmer im Starterfeld war dabei der Donau-Rieser Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler.

Auf der Kurzstrecke holte sich David Reinhold (0:22:10) den ersten Platz gefolgt von Erik Weinreich (0:22:22) und Anna Schneider (0:26:10). Auf der Normalstrecke sicherte sich bei den Männern Marcel Frank (0:38:22, Geh Punkt Weißenburg) vor Lucas Leinfelder (0:38:42, LG Warching) und Joachim Lang (0:38:59, VSC Donauwörth) den Turniersieg. Im Frauenfeld setzte sich Theresa Griesbach (0:42:10, LG Warching) vor Beate Otto (0:51:17, TSV Oettingen) und Daniela Loi (0:53:07) durch. Die teilnehmerstärkste Mannschaft stellte die LG Märchenwald des TSV Wemding.

Viel Sport ist am langen Festwochenende geboten. So finden auch ein Jedermannslauf, ein Mountainbike-Rennen und ein Bubble-Ball-Turnier statt.

Nach den Siegerehrungen ging es zum Abfeiern mit der Gruppe „BlasCapella“ ins Festzelt mit einem Maßkrugstemmwettbewerb der Ortsvereine. Der Sonntag startete mit einem Umzug und einem Freiluftgottesdienst am Sportplatz, zelebriert von Ortspfarrer Jan Lazar.

Anspannung vor dem Mountainbike-Rennen des BC Huisheim

Der zweite Teil der Sportparty startete mit einem Einlagespiel der E-Jugendmannschaften BC Huisheim und TSV Harburg. Direkt anschließend fand das erste Huisheimer Moutainbike-Rennen statt. Wie beim Jedermannslauf war auch die Anspannung vor dem Fahrradrennen bei den Verantwortlichen extrem hoch. Die Erleichterung war groß, als ein Teilnehmerfeld von 24 Fahrern und einer Fahrerin am Start waren. Nun ging es auf die 17 Kilometer lange Strecke mit einem Gesamthöhenunterschied von 300 Metern, verteilt auf drei Runden. Auf dem ersten Platz landete Oliver Heider (0:44:46, TSV Möttingen) gefolgt von Matthias Baierl (0:47:21, Wasserwacht Wemding) und Stefan Pollithy (0:48:12, SV Amerdingen).

Für beide sportlichen Höhepunkte, Jedermannslauf und Mountainbike-Rennen, bekamen die Veranstalter von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein großes Lob und es wurde vielfach der Wunsch geäußert, diese Veranstaltungen wieder durchzuführen.

Bei der Spendenübergabe an den Verein Glühwürmchen: (Von links) Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré (Mondspritzer), Rosmarie Schweyer (1. Vorsitzende Verein Glühwürmchen), „Mägu" Schneller (Mannschaftsführer Donau-Ries Legenden) und Klaus Färber (1. Vorsitzender BC Huisheim).

Parallel dazu spielte die neugegründete E-Jugend Mädchenmannschaft de BC Huisheim gegen ein Mädchenteam des FC Augsburg. Zum Abschluss des Sporttages fand dann ein Benefizspiel des BC Huisheim/Donau-Ries Legenden gegen die Donauwörther Mondspritzer statt. Durch gespendete 500 Euro von den Mondspritzern, 200 Euro von der Legendenmannschaft und 300 Euro durch die Mannschaftskasse der BCH-Fußballer konnten insgesamt 1000 Euro an die 1. Vorsitzende des Vereins Glühwürmchen, Rosmarie Schweyer, übergeben werden. Der Tag klang dann im Festzelt mit der Gruppe „Rieser Lumpen“ aus. Am Montag ging es mit der Veranstaltung Frauenpower weiter. Schlusspunkt des Festes war ein politischer Abend (gesonderter Bericht).