Autofahrerin verunglückt spektakulär: Verursacher des Unfalls flüchtet

Auf der Kreisstraße zwischen Fünfstetten und Wemding ist am Montag eine Autofahrerin spektakulär verunglückt. Der Unfall ging durch glückliche Umstände mit Blechschaden ab. Die Polizei fahndet nun nach dem Verursacher, denn dieser flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, war die 24-Jährige mit ihrem Pkw um 16.25 Uhr zwischen den beiden Orten unterwegs. Der Fahrer oder die Fahrerin eines entgegenkommenden schwarzen SUV geriet Zeugenaussagen zufolge auf die Gegenspur, wodurch die junge Frau nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei kam ihr Wagen ins Schleudern und überschlug sich. Der VW Golf blieb im linksseitigen Straßengraben auf den Rädern stehen. Zu einer Kollision der beiden Pkw kam es nicht.

An dem Auto der 24-Jährigen entstand Totalschaden. Sie gab den Beamten vor Ort an, trotz des starken Sachschadens in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro unverletzt geblieben zu sein. Rund 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gosheim leisteten Erste Hilfe und regelten den Verkehr. Die Polizei versucht jetzt, den Verursacher zu finden, der den Geländewagen steuerte. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)