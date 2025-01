Container in Wolferstadt fängt Feuer

Am Sonntagmorgen gegen 8.50 Uhr stellte ein Gemeindemitarbeiter fest, dass am Recyclinghof in Wolferstadt bei einem Container ein Feuer ausgebrochen war. Der Container beinhaltete Sperrmüll, der offenbar durch Selbstentzündung in Brand geraten war. Fremdeinwirkung oder Brandlegung kann aus polizeilicher Sicht ausgeschlossen werden. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehren Wolferstadt und Zwerchstraß konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es wurde lediglich der Container beschädigt. (AZ)

