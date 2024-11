Gemütlichkeit Mertingen wahrt die weiße Weste

Die Schützinnen und Schützen von Gemütlichkeit Mertingen haben ein weiteres Wochenende in der 2. Bundesliga Süd mit hundertprozentigem Erfolg beendet, auch wenn es in den Wettkämpfen gegen Petersaurach II und Dynamit Fürth II mit jeweils 3:2 Einzelpunkten knapp war. In den entscheidenden Momenten aber behielten die Mertinger die Nerven.

Am dritten Wettkampfwochenende in der laufenden Saison ging es nach Veitsbronn. Der Gastgeber war der SV Petersaurach II. Die Wettkämpfe wurden in der Manfred-Schönecker-Halle ausgetragen. Der erste Durchgang musste gleich gegen den Gastgeber ausgetragen werden, dieser trat in Bestaufstellung an die Feuerlinie. Schon zu Wettkampfbeginn wurde klar, dass dieses Aufeinandertreffen eine „enge Kiste“ werden würde. Dennoch gewannen die Mertinger das Duell mit 3:2 Einzelpunkten.

2. Bundesliga Luftgewehr: Pribitzer, Hafner und Schröttle sichern Mertingens ersten Sieg

In der Paarung eins stellte Marlene Pribitzer (Österreich) gegen ihre Gegnerin Barbara Schläpfer (Schweiz) mit sehr starken 398:395 Ringen ihr Können unter Beweis. Auch auf Position zwei endete das Duell Katharina Hafner gegen Anja Herbst zu Gunsten der Mertinger. Hafner überzeugte einmal mehr mit sehr guten 392:388 Ringen in diesem hochkarätigen Feld.

Die Position drei – Verena Schröttle gegen Lena Betz – war äußerst eng. Lag Schröttle beim 20. Schuss mit vier Ringen Unterschied noch deutlich hinter ihrer Gegnerin, so konnte die Mertingerin in der dritten Einzelserie mit einer perfekten 100 Boden gutmachen. Zum Ende hatte Schröttle mit 388:387 Ringen nur einen Zähler mehr als ihre Kontrahentin. Die Paarung vier – Florian Ferner gegen Paula Scherzer – musste der Mertinger mit 390:394 Ringen verloren geben. Ebenso musste sich Sarah Hasenhündl auf Position fünf beugen. Ihr Gegner Laurenz Bender entschied den Wettkampf mit 394:389 für sich.

Gemütlichkeit Mertingen: Pribitzer glänzt mit 399 Ringen gegen SSG Dynamit Fürth II

Der zweite Wettkampf gegen SSG Dynamit Fürth II war genauso knapp und nervenaufreibend wie der erste. Auch hier behielt das Mertinger Team mit 3:2 Einzelpunkten die Oberhand. Die Aufstellung der Schützen für Mertingen blieb gleich, in der Spitzenpaarung hatte Marlene Pribitzer mit einem fast perfekten Ergebnis und sehr starken 399:396 Ringen ihren Gegner auf sehr hohem Niveau unter Kontrolle. Ebenso konnte sich Katharina Hafner in Paarung zwei gegen ihren Gegner Rani Parashara Kodandapani (Indien) durchsetzen. Mit 391:388 Ringen hatte der Schütze aus Fürth das Nachsehen.

Verena Schröttle musste sich mit 389:391 Ringen geschlagen geben. Auch die Paarung vier mit Florian Ferner gegen Kilian Fichtl ging mit 382:392 an die Fürther. Nun lag es an Sarah Hasenhündl, diesen zweiten Durchgang doch noch für Mertingen zu entscheiden. Die nervenstarke Mertingerin hatte am Schluss mit einer sagenhaften Kraftanstrengung und guten 393:391 Ringen die Nase vorne. Somit liegt das Mertinger Team zusammen mit dem Bund München II in der Tabelle der 2. Bundesliga Süd mannschaftspunktgleich an Platz eins. Der nächste Wettkampf findet am 24. November in Bad Endorf statt. (AZ)