Verlegung des Wemdinger Stadtlaufs zahlt sich aus

Bereits zum fünften Mal fand der Wemdinger Stadtlauf, organisiert von der LG Märchenwald, statt. Hatten die Teilnehmer der letzten Jahre unter der extremen Hitze zu leiden, so machte es sich nun bezahlt, die Veranstaltung auf den Spätsommer verlegt zu haben und so herrschten schließlich auch gute Bedingungen. So sorgten ca. 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ein beachtliches Starterfeld. Auch die Streckenänderung des Hauptlaufes stieß auf positive Resonanz, da der steile Anstieg zum Brikett herausgenommen wurde und die Strecke nun sehr viel flacher ist.

Bei den Schülerläufen gewannen im ersten Lauf Noah Dillinger von der LG Märchenwald und Emily Berger, sowie Daniel Weiland vom TSV Harburg und Emma Graf vom TSV Nördlingen. Bei den Nordic Walkern waren Matthias Vogt und Kati Kniemann erfolgreich. Sieger beim gut besetzten Hauptlauf wurde bei den Frauen Theresa Griesbach von der LG Warching in 26:16 Minuten gefolgt von Charlotte Bogner vom Team Wiesent-Challenge und Melinda Kaufmann von TSV Göttingen. Bei den Männer gewann Tobias Gröl von der LG Zusam in 20:48 Minuten. Zweiter wurde Manuel Leinfelder von der LG Warching vor Marcel Frank vom GEH-Punkt Weißenburg. Teilnehmerstärkstes Team war in diesem Jahr der TSV Harburg. (AZ)