300 Helfer stemmen das größte Autocross-Spektakel in der Region

Der Motorclub Kesseltal ist in der „heißen Phase“: Schon seit vergangener Woche laufen die Vorbereitungen für die bei Weitem größte Vereins-Veranstaltung des Jahres, für das Kesseltaler ADAC Autocross, das bereits zum 34. Mal stattfindet. Wie schon im Vorjahr werden rund 2500 Besucher an dem dreitägigen Renn-Wochenende erwartet. Und diese bekommen nicht nur Rennsport, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm geboten, bei dem insbesondere die Geselligkeit nicht zu kurz kommt.

„Wir haben vorletztes Wochenende bereits Mäharbeiten auf dem Gelände durchgeführt und sind jetzt jeden Tag mit dem Aufbau beschäftigt“, berichtet Kurtz. Seit dem vergangenen Wochenende steht auch das große Festzelt. 20 bis 30 Helfer sind jeden Tag vor Ort, am Rennwochenende sind es weitaus mehr. „300 Helfer sind abwechselnd in verschiedenen Jobs im Einsatz, zum Beispiel am Grillstand, bei der Elektroversorgung oder an der Bar“, zählt Kurtz auf. Das Organisationsteam rund um die Autocross-Veranstaltung sei in diesem Jahr etwas verjüngt, bekomme aber Unterstützung von den erfahrenen Vereinsmitgliedern.

Kesseltaler Autocross: Rennsport am Tag, Party am Abend beim MCK

Wie schon in den Vorjahren startet auch das 34. Kesseltaler Autocross mit einer Warm-up-Party am Freitagabend. Ab 21 Uhr legt DJ Meggi auf, der Eintritt ist frei. Am Samstag wird es dann sportlich: Ab 10 Uhr wird bereits trainiert, etwa eine Stunde später beginnt das Qualifying, ab 15 Uhr finden dann erste Wertungsläufe statt. Die Dorfstadl Musikanten sorgen dann ab 19 Uhr für die musikalische Gestaltung des „Bayerischen Abends“. Später legt dann DJ K Andycrush auf (21.30 Uhr).

Spannend wird es dann im Rahmen der Deutschen Autocross-Meisterschaft am Sonntag. Hier finden bereits morgens ab 8 Uhr Wertungsläufe statt. Kurz nach 13 Uhr beginnen die Finalläufe, im Anschluss werden die Sieger geehrt (17 Uhr), bevor das Rennwochenende gemütlich ausklingt.

Kesseltalring feiert 20. Jubiläum

Aktuell sind laut Kurtz 130 Starter aus Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden gemeldet. Für den MCK gehen 19 Fahrer an den Start. Für einen Titel werde es in diesem Jahr wohl nicht reichen - Vorjahresmeister Andreas Fürst konnte in dieser Saison erst einmal starten - und auch in den anderen Klassen liegen Konkurrenten vor den MCK-Fahrern. Das sollte einem spektakulären Renn-Wochenende jedoch nicht im Wege stehen, zumal der MCK das 20. Jubiläum des Kesseltalrings feiert. Wie immer findet auch eine große Oldtimer-Ausstellung statt. Hierzu verweist Kurtz darauf, dass jeder Fahrer eines Fahrzeugs mit H-Zulassung freien Eintritt erhält. Auch für Familien ist viel geboten, für Kinder sind ein Riesensandkasten und eine Hüpfburg aufgebaut.

Jetzt muss eigentlich nur noch das Wetter mitspielen, eine Schlammschlacht, wie bereits einige Male der Fall, möchte beim MCK schließlich niemand. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Verein Glück, es blieb trocken. Und auch diesmal ist für das Wochenende bislang kein Regen prognostiziert. Kurtz ist jedenfalls zuversichtlich und freut sich auf eine gelungene Veranstaltung.