Das ist beim 45. Buchdorfer Grümpelturnier geboten

Am kommenden Wochenende wird Buchdorf wieder zum Mekka der Hobbyfußballer in der Region: Vom 11. bis 13. Juli veranstaltet der FSV am Sportgelände das traditionelle Grümpelturnier. Die Kult-Veranstaltung findet bereits zum 45. Mal statt und ist eines der größten Hobby-Fußballturniere in Deutschland. Auch abseits der Plätze ist dabei wieder jede Menge Unterhaltung geboten.

Auftakt ist am Freitag, 11. Juli, um 17 Uhr mit der Eröffnung durch Schirmherr Bürgermeister Walter Grob. Anschließend bestreiten in bewährter Weise die AH-Mannschaften ihr Turnier. Am Abend steigt die „Throwback Party“ mit Musik aus den vergangenen Jahrzehnten. Der Samstag ist prall gefüllt mit den Turnierspielen der Herrenmannschaften (Aktive und Hobbygruppen), hier finden am Abend die Finalspiele mit anschließenden Siegerehrungen statt. Danach kann bei der „Club Sounds Party“ mit bekannten DJs gebührend gefeiert werden.

Buchdorfer Grümpelturnier: Elf-Meter-Turnier am Sonntag

Der Sonntag steht im Zeichen der Jugend und des launigen Elf-Meter-Turniers. Dabei ist für Jung und Alt viel geboten, unter anderem gibt es eine Hüpfburg. Ab 16 Uhr findet zum Ausklang des Turnierwochenendes die Verlosung der Tombola mit attraktiven Preisen statt. Im gemütlichen Grümpel-Biergarten ist das ganze Wochenende über für Speis und Trank gesorgt.