Boxen

19:00 Uhr

Donauwörther Boxer wollen Titel

Fatih Dübüs gewann seinen ersten Kampf nach Monaten Anfang Juni. Er trainiert gemeinsam mit Junioren-Weltmeister Wanik Awdijan in Donauwörth, die beiden streben gemeinsam mit Jessica Schadko nach mehr.

Plus Seit Monaten trainiert Junioren-Weltmeister Wanik Awdijan in Donauwörth. Noch 2021 will er einen Gürtel bei den Herren. Auch mit zwei weiteren Kämpfern gibt es große Pläne.

Von Christof Paulus

Einen ganzen Winter lang haben sie nicht geboxt. Den einzigen Gegner, den Wanik Awdijan, Jessica Schadko und Fatih Dübüs über Monate bekämpft haben, hat keine Fäuste. Wie in fast allen Sportarten hatten die Kämpfer seit Herbst keine Wettkämpfe, Corona war der größte Kontrahent. Erst im Mai standen die Athleten aus dem Donauwörther CPI-Boxstall wieder mit Ringrichter und Gegner im Ring, nun folgt bald der nächste Kampfabend in der Boxhalle. Geht es nach den Plänen der Boxer und von CPI-Chef Florin Catuna, dann ist die Veranstaltung nur der nächste Schritt auf dem Weg zu größerem.

