Der Glaube lebt

In den Totopokal hat es Bezirksligaaufsteiger Wörnitzstein bereits geschafft. Ein Sieg am Mittwochabend gegen Bayernligist Gundelfingen wäre allerdings eine kleine Pokalsensation

Ein altes Fußball-Sprichwort sagt, der Pokal habe seine eigenen Gesetze. Jahr für Jahr wird dies im DFB-Pokal bestätigt, wenn am Ende der Underdog anstelle des Favoriten jubelt. Auch am Mittwochabend sind die Rollen beim Erstrundenmatch des bayerischen Totopokals klar verteilt: Der SV Wörnitzstein ist krasser Außenseiter gegen das Bayernligateam des FC Gundelfingen.

„Ein Abendspiel gegen ein höherklassiges Topteam nehmen wir natürlich gerne mit“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim Bezirksligaaufsteiger SVW, nachdem dieser am Sonntag den Bezirksligaauftakt mit einem 0:3 im Derby beim FC Mertingen in den Sand gesetzt hat. „Klar ist uns bewusst, dass wir in diesem Spiel spielerisch sicher unterlegen sein werden, aber dennoch ist es unser Ziel, das Spiel gegen Gundelfingen so lange wie möglich spannend und offen zu gestalten“, blickt Schmidbaur auf den nächsten Gegner.

In den in diesem Jahr nur zwei Kreispokalpartien konnte der SVW überzeugen und sich so in die erste Runde des Verbandspokals schießen. „In den beiden Spielen haben wir uns sportlich für dieses Spiel qualifiziert und dabei vor allem gegen Reimlingen mit aggressivem und schnellem Fußball auch überzeugt“, so Schmidbaur. Während der SVW allerdings den Ligaauftakt am Wochenende verpatzt hat, reist der FC Gundelfingen nach einem 3:2-Sieg über Bayernligaspitzenreiter Türkspor Augsburg an. Überhaupt überzeugte der FCG in den bisherigen fünf Bayernligaspielen, lediglich beim SV Donaustauf setzte es vor gut einer Woche eine klare Niederlage. Alles andere als ein Weiterkommen im Pokal wäre für den FC Gundelfingen folglich ein Schlag ins Kontor – und gleichzeitig für Wörnitzstein eine kleine Sensation.