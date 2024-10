Trainer Daniel Thurian verlässt zum Saisonende Brachstadt

Eine Ära neigt sich dem Ende zu: Der langjährige Trainer der SpVgg Brachstadt Oppertshofen, Daniel Thurian, wird sein Traineramt nach neun Jahren zum Saisonende 2024/25 niederlegen. Das hat die Spielvereinigung in einer Mitteilung bekannt gegeben. Die Entscheidung sei Thurian sichtlich schwergefallen, da er den Verein nicht nur sportlich, sondern auch emotional über Jahre hinweg geprägt habe.

Unter Daniel Thurian, der 2015 zur Spielvereinigung kam, erlebte der Verein eine enorme Entwicklung. Vom Aufbau einer konkurrenzfähigen Mannschaft, der Gründung einer Reservemannschaft, die Zeit der Corona-Pandemie, dem Aufstieg in die A-Klasse bis hin zum Generationswechsel und dem Etablieren in der A-Klasse West 3 – Die Entwicklung und sein Einsatz für den Verein sprechen für sich. „Es ist keine Entscheidung, die ich leichtfertig getroffen habe. Der Verein, die Fans und vor allem die Spieler sind mir in den letzten neun Jahren ans Herz gewachsen. Aber ich habe das Gefühl, dass es nun an der Zeit ist, Platz für frische Ideen und einen neuen Trainer zu machen,“ erklärt Thurian. „Mir war immer wichtig, ein gutes Fundament hinterlassen zu können. Der Verein ist so gut aufgestellt wie nie in den letzten zehn Jahren. Genau richtig, nun den Staffelstab weiterzugeben“, so Thurian weiter.

Der Verein zeigte Verständnis für Thurians Entscheidung. Der Abteilungsleiter Roland Bühringer bedankte sich bei Thurian für seine langjährige Treue und seinen unermüdlichen Einsatz: „Thuri hat den Verein durch Höhen und Tiefen geführt und ein Fundament geschaffen, auf dem wir weiter aufbauen können. Sein Beitrag zur Entwicklung der SpVgg Brachstadt Oppertshofen ist unbezahlbar. Wir danken Dani für den Einsatz und sein Engagement und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft, egal was und wohin ihn es nach dem Saisonende zieht.“

Die Suche nach einem Nachfolger für Daniel Thurian beginnt

Die Suche nach einem Nachfolger soll in den kommenden Wochen beginnen. Die Vereinsführung betont, dass die Fußstapfen, die Thurian hinterlässt, groß sind und man die Entscheidung sorgfältig treffen wolle. Für die restliche Saison hoffen die Verantwortlichen nun, dass die Mannschaft sich noch einmal zu sportlichen Höchstleistungen motivieren kann und Thurian einen schönen Abschied bereitet, bevor dieser sich endgültig verabschiedet.

Thurian selbst ließ offen, was er nach seiner Trainerzeit plant. „Ich werde jetzt erst einmal die Saison zu Ende bringen und mich dann auf die Zukunft konzentrieren. Ich bin sicher, dass die SpVgg auch ohne mich erfolgreich sein wird,“ so der scheidende Trainer. Das letzte Spiel unter Thurians Leitung wird am 31. Mai 2025 auf heimischem Sportplatz stattfinden. Anschließend wird die Saisonabschlussfeier mit der Verabschiedung des langjährigen Trainers verbunden sein. Mit Blick auf die vergangenen neun Jahre zitierte Thurian abschließend: „Es ist nicht wichtig, was die Leute über dich denken, wenn du kommst. Es ist wichtig, was sie von dir denken, wenn du gehst.“