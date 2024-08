Junger Monheimer debütiert bei DM

Das größte Highlight der Saison für die Nachwuchsturner sind sicherlich die Deutschen Jugendmeisterschaften. Ein Event, das über vier Tage geht und dieses Jahr in Biedenkopf stattfand. Für dieses Großereignis qualifizierte sich mit Adrian Groß ein hoffnungsvoller Nachwuchsturner vom TSV Monheim.

Bereits am Tag vor Beginn der Wettkämpfe konnte Adrian mit einem ersten Einturnen die Geräte und die Halle kennenlernen. Er startete mit seinen Pflichtübungen an den Ringen in den Wettkampf. Trotz sauberer Darbietung fand der Schweizer Handstand beim harten aber fairen Kampfgericht keine Anerkennung. Mit zwei unterschiedlichen Sprüngen mussten sich die Turner am Sprungtisch beweisen. Beim Überschlag als auch beim Yurchenko gab es gute Wettkampfnoten für den Jurastädter. Auch am Barren und Reck zeigte Adrian, dass er zu Deutschlands besten Nachwuchsturnern gehört. Die Überschlag- als auch die Saltokombinationen konnte der Nachwuchsathlet am Boden erfolgreich präsentieren. Erhebliche Probleme bereiteten jedoch der Endo-Handstand (Grätschrolle in den Handstand) sowie die Standwaage, was eine gute Wertung hier zunichtemachte. Zum Abschluss des ersten Tages konnte er mit einer sauberen Übung am Pauschenpferd Platz 18 sichern.

Junger Turner des TSV Monheim hat Pech am Pauschenpferd

Am zweiten Tag stand die Kür auf dem Programm und erneut begann der Wettkampf für Groß an den Ringen. Voll konzentriert und stabil spulte das Talent aus Monheim sein Programm ab. Am Sprung präsentierte er einen Überschlag erfolgreich in den Stand. Beeindruckend war sicherlich auch Adrians Übung am Barren und am Reck. Weiterhin zeigte er am Boden sein Potenzial. Etwas Pech hatte er allerdings am letzten Gerät. Mit der rechten Hand rutschte er, in einer bis dahin tadellosen Darbietung, bei seiner buchstäblich letzten Flanke am Pauschenpferd vom Leder und musste das Gerät unfreiwillig verlassen. So blieb am Ende ein starker 17. Platz bei seinem Debüt bei der Deutschen Jugendmeisterschaft. (AZ)