VSC-Baskets starten mit überzeugendem Sieg in die neue Saison

Die Basketballer des VSC Donauwörth haben am Samstagabend den ersten Schritt in die neue Saison mit einem souveränen 78:59 Sieg gegen den PSV Ingolstadt getan. In der bestens gefüllten Stauferparkhalle konnte an die Leistungen aus den Testspielen angeknüpft werden. Vieles von dem, was man sich in der Vorbereitung vorgenommen hatte, wurde von der Mannschaft erfolgreich auf dem Spielfeld umgesetzt.

Die Bären legten von Beginn an ein hohes Tempo vor. Durch die aggressive Zonenverteidigung wurden viele Ballgewinne erzwungen, die in einfache Punkte umgemünzt werden konnten. Kombiniert mit einer hohen Wurfquote aus der Mitteldistanz lag man somit mit 26:17 nach dem ersten Viertel vorne. Im zweiten Viertel zeigte sich jedoch, dass die Bären defensiv nachlässiger wurden. Ingolstadt nutzte die Chance und konnte durch zu viele offene Würfe mit einem 9:0-Lauf wieder auf 26:26 ausgleichen. Donauwörths Trainer Holger Grabow reagierte sofort und stellte die Verteidigung auf Mannverteidigung um. Zur Halbzeit konnte vor allem durch das Trio aus Johannes Gölkel, Niklas Scheuerer und Marco Stampfer, das zusammen 33 der 45 Punkte der ersten Spielhälfte erzielte, die Führung wieder stabilisiert werden, sodass die Bären mit einer 45:39-Führung in die Kabine gingen.

VSC Donauwörth Basketball: Bären kontrollieren nach der Pause das Spiel gegen Ingolstadt

In der zweiten Halbzeit ließen die Bären nichts mehr anbrennen. Durch einen kontrollierten Spielaufbau wurde der Vorsprung stets ausgebaut. Besonders erfreulich war aus Donauwörther Sicht der Einsatz der Jugendspieler, die vor allem in der Defensive und beim Rebounding wichtige Unterstützung lieferten. Leon Merkle, Arda Zümbül, Fynn Grabow und Maximilian Bader nutzten ihre Einsatzzeiten und trugen maßgeblich zum 78:59-Erfolg der Mannschaft bei. Einziges Manko war die schwache Freiwurfquote der gesamten Mannschaft von nur 58 Prozent – ein altbekanntes Problem, das im Training dringend angegangen werden muss.

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt, der das Pflichtspieldebüt des Trainerduos Holger Grabow und Johannes Gölkel markierte, richtet sich der Fokus der Bären nun auf das kommende Spiel. Am Freitag geht es auswärts gegen den TSV Diedorf, der in seinen ersten beiden Partien Niederlagen einstecken musste. Die Donauwörther wollen ihre Form bestätigen und die nächsten Punkte einfahren. (AZ)