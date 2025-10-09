Gelungener Start für Donauwörth in die Basketball-Bezirksoberliga

Mit einem erfolgreichen Auftritt im Stauferpark sind die Donauwörther Basketballer erfolgreich in die neue Saison in der Bezirksoberliga gestartet. Beim 80:62-Heimsieg gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen III bestimmte das Team von Trainer Holger Grabow über weite Strecken das Spielgeschehen, vor allem durch hohes Tempo in der Offensive.

Von der ersten Sekunde ab auf dem Feld war spürbar, dass sich das Team viel für die Saison vorgenommen hat. Trotz Ganzfeldverteidigung der Gäste gelang es den Donauwörthern immer wieder, die Verteidiger zu überspielen und so zu vielen schnellen Abschlüssen zu kommen, wodurch der VSC das erste Viertel mit 24:18 gewann.

Basketball: Gölkel, Korn, Cirone, Stampfer und Bludshyi überzeugen bei VSC Donauwörth

Dieser Spielverlauf setzte sich auch im zweiten Viertel fort und der Vorsprung des VSC wuchs auf 46:30 zur Halbzeit an. Grabow zeigte sich in der Halbzeitpause zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, appellierte jedoch, die Intensität weiter hochzuhalten, um den Gästen aus Leitershofen keine Möglichkeit zu geben, wieder heranzukommen.

In der zweiten Hälfte präsentierten sich die Donauwörther vor allem defensiv sehr stabil. Auch als die Gäste im dritten Viertel eine chaotische Spielphase für einen kurzen Lauf nutzten, behielten die Bären die Ruhe und reagierten souverän, sodass der Vorsprung nicht gefährdet wurde. Offensiv zeigte sich die Mannschaft äußerst variabel: Mit Johannes Gölkel, Joshua Korn, Cono Cirone, Marco Stampfer und Ihor Bludshyi punkteten gleich fünf Spieler der Gastgeber zweistellig. Die vielen Optionen im Scoring bescherten nicht nur den Heimsieg am Wochenende, sie sind auch der Schlüssel für eine erfolgreiche Saison.

An diese Leistung gilt es nun anzuknüpfen. Am Sonntag, 17 Uhr, treten die Bären auswärts gegen den Bezirksliga-Aufsteiger aus Friedberg an – einen Gegner, den sie bereits aus der vergangenen Pokalsaison kennen. Ziel wird es sein, die gezeigte Intensität erneut auf das Feld zu bringen, um den gelungen Saisonauftakt zu bestätigen. (AZ)