Mäßiger Liga-Auftakt für Staudheims Luftgewehr-Schützen

Am ersten Wettkampftag der neuen Bayernliga-Saison mussten die Staudheimer Luftgewehrschützen in Kempten antreten. Erstmals ergänzte Ninive Mai die Mannschaft um Kapitän Stefan Lindel. Gegner waren die langjährigen Bayernliga-Begleiter Singoldschützen aus Großaitingen und die Gastgeber aus Kempten.

Ninive Mai auf Position fünf gewann ihr Duell souverän mit 386:380 Ringen. Auf Platz vier holte Stefan Lindel nach spannendem Kampf den zweiten Einzelpunkt für Staudheim mit 391:390 Ringen. Etwas weniger Glück hatte Jürgen Herde auf Position drei. Nach einigem Auf und Ab musste er sich letztlich mit 387:389 geschlagen geben. Mit 394 Ringen lieferte Michael Sinning auf Platz zwei das Topergebnis des Wettkampfes. Aber sein Kontrahent erkämpfte sich mit ebenfalls 394 das Stechen und gewann dies mit 10:9. Sandra Specht an der Spitzenposition fand keinen Rhythmus und unterlag schließlich mit 388:392 ihrer Gegnerin, sodass letztendlich für Staudheim eine 2:3-Niederlage feststand.

Der zweite Wettkampf der Saison ging dann gegen die zweite Mannschaft des Bundesligavereins FSG Kempten. Sandra Specht blieb das Pech treu, sodass sie ihrer Gegnerin mit 386:388 unterlag. Dagegen schoss Michael Sinning außergewöhnliche 396 Ringe, die für seinen Gegner mit 382 Ringen unerreichbar waren. Jürgen Herde steigerte sich zwar, aber unterlag mit 390:391. Auf Platz vier holte sich Stefan Lindel souverän seinen Punkt. Er schoss ähnlich wie Michael Sinning außergewöhnliche 394 Ringe – sieben mehr als sein Gegner. Nach einer abwechslungsreichen Partie holte Ninive Mai mit 376:374 den entscheidenden Punkt für den Mannschaftssieg der Staudheimer Winterlustschützen.

Staudheim genießt im nächsten Bayernliga-Wettkampf Heimvorteil

Am zweiten Wettkampftag in der diesmal extrem starken Bayernliga Süd-West traten die Staudheimer in Großaitingen zunächst gegen die ungeschlagenen Schützen aus Pobenhausen an. Nun von Position eins schoss Michael Sinning ein gutes Ergebnis, musste sich aber mit 391:393 geschlagen geben. Auf Platz zwei erging es Stefan Lindel mit 389:390 nicht besser. Jessica Kröpfl (Platz drei) hatte das Glück der Tüchtigen und siegte mit 390:388. Jürgen Herde unterlag danach 385:387. Sandra Specht auf Platz fünf ließ mit 388 Ringen ihrer Gegnerin keine Chance, was an der Niederlage der Winterlust-Schützen aber nichts mehr änderte.

Im Abschlusskampf des Tages hatten die Staudheimer dann auch kein Glück gegen die zweite Mannschaft aus Vöhringen. Michael Sinning (388:392) und Stefan Lindel (389:398) mussten ihren starken Gegnern zum Sieg gratulieren. Nach hartem Kampf holte Jürgen Herde seinen Einzelpunkt mit 386:384. Für die Zuschauer und für die Schützen extrem anspannend wurde es, als Sandra Specht auf Position vier bei 387:387 mit ihrer Gegnerin ins Stechen musste. Specht hatte hier aber das Nachsehen und verlor mit 8:9. Trotz eines guten Ergebnisses unterlag Ninive Mai auf Platz fünf ihrer Gegnerin mit 386:390. Somit starten die Staudheimer mit 2:6 Punkten in die Saison, was die gute Stimmung im Team aber nicht trüben konnte. Der nächste Wettkampftag findet am 10. November im Schützenheim Staudheim statt. (AZ)