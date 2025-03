Sportgala in Donauwörth: Ein Abend der Emotionen

Sportler des Jahres in einer Stadt wie Donauwörth zu sein, ist auch für einen Weltmeister etwas Besonderes. Stefan Langer wurde diese Ehre bereits zum dritten Mal zuteil. Also nichts Neues, möchte man meinen. Doch der Segelflieger kippte angesichts der erneuten Ehrung fast aus den Schuhen, und als er sich auch noch in das Goldene Buch der Großen Kreisstadt eintragen durfte, überkam ihn die Emotion. Ganz spontan griff er zum Handy, um den Eintrag zu fotografieren.

Helmut Bissinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportgala Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis