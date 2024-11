Marktgemeinde Kaisheim ehrt ihre besten Sportler

Nach einer Pause im vergangenen Jahr konnte der 3. Bürgermeister der Marktgemeinde Kaisheim, Manfred Blaschek, beim diesjährigen Herbstempfang auch zahlreiche sportliche Erfolge von Mannschaften und Einzelsportlern würdigen.

So ehrte er die Schützin Maren Pantle, die sich bei den Gaumeisterschaften über den 2. Platz freuen durfte. Auch ihre jüngere Vereinskollegin Lena Strauß qualifizierte sich mit beeindruckenden Ergebnissen für die Deutsche Meisterschaft und belegte hier einen beachtlichen Platz. Beide gehören der Schützengilde St. Sebastian Sulzdorf an. Des Weiteren wurde die Luftpistolenmannschaft des Schützenvereins Edelweiß Altisheim, für den Aufstieg in die A-Klasse der Gauliga ausgezeichnet. Schützen waren hier: Konrad Steide, Markus Hosp, Niko Steidle, Thomas Stöckl und Stefan Weigl. Aus demselben Verein stieg die Luftgewehrmannschaft bestehend aus Johann Förg, Martina Maurer, Stefanie Stangl, Tobias und Franz Zinsmeister von der C in die D-Klasse auf.

Schützen von Einigkeit Kaisheim überzeugen auch überregional

Das Gemeindeoberhaupt beglückwünschte von der Schützengesellschaft „Einigkeit Kaisheim“ Helmut Linha für seine Einzelerfolge auf der Gau-, und Bezirksebene. Zudem wurde seine Vereinskollegin Romy Luschka für ihr Abschneiden bei den Gaumeisterschaften (erster Platz 2023 und 2024), bei den Schwäbischen Meisterschaften (fünfter Platz 2023 und zweiter Platz 2024), sowie bei der bayerischen Meisterschaft (24. Platz 2023, 20. Platz 2024) geehrt.

Im Anschluss an die Schützenvereine widmete sich der Bürgermeister mit seiner Laudatio der Damenmannschaft des Tennisclubs Kaisheim, die durch ihren Teamgeist und ihre beeindruckende Spielstärke eine herausragende Saison in der Südliga III spielte und sich so vorzeitig die diesjährige Meisterschaft sicherte. Über diesen Erfolg freuten sich die Sportlerinnen Sandra Bock, Petra Demharter, Petra Strommer, Paula Nägler, Luisa Habermeyer, Isabell Reinhard, Anita Mihai (Mannschaftsführerin), Anna-Lena Johlke, Petra Schneider und Denise Reile. Aus dem Bereich des Stocksports wurde der Kaisheimer Achim Schreiber ausgezeichnet, der mit seiner Mannschaft vom VSC Donauwörth den Aufstieg in die Oberliga feiern durfte.

Turnerin Emma Bauch feiert etliche Erfolge

Zweifellos einen Höhepunkt des Herbstempfangs stellte die Ehrung der Grundschülerin Emma Bauch dar, deren sportliche Erfolge aufhorchen ließen. Aufgrund der Fülle an Titeln im Turnsport verlas der 3. Bürgermeister zunächst Emmas sportliche Erfolgsbilanz, die sich in der Einzelwertung wie folgt darstellt: 2022: dritter Platz Schwäbische Meisterschaft, fünfter Platz bei der Bayerischen Meisterschaft. Durch einen 3. Platz im Kadertest wurde Emma bereits damals erfolgreich in den Talentsichtungskader des Bayerischen Turnverbandes aufgenommen. Im selben Jahr wurde sie zudem mit ihrer Mannschaft schwäbische und bayerische Meisterin. Im Jahr 2023 konnte sich Emma über einen dritten Platz bei der Schwäbischen Meisterschaft und über einen zwieten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft in der Einzelwertung freuen. Ebenfalls erkämpfte sie sich erneut zusammen mit ihrem Team vom TSV Monheim die Bezirks- sowie Landesmeisterschaft in der Mannschaftswertung. Durch einen zweiten Rang im Kadertest wurde sie erneut in den BTV-Talentsichtungskader aufgenommen. Auch im Jahr 2024 sicherte sich die Mannschaft von Emma die Bayerische Meisterschaft. Sichtlich beeindruckt von den herausragenden Erfolgen gratulierte Blaschek unter dem anerkennenden Applaus aller Gäste Emma Bauch zu ihren herausragenden Erfolgen und überreichte im Namen der Marktgemeinde Kaisheim ein kleines Präsent. (AZ)