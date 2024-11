Sportclub gewinnt das Spitzenspiel gegen Mauren

Am 14. und zugleich letzten Spieltag des Jahres gab es in der Fußball-Kreisklasse Nord 1 einen Wechsel an der Tabellenspitze. Im Topspiel besiegte der bisherige Tabellenzweite, der Sportclub D.L.P., den Spitzenreiter Mauren mit 2:0 und kann nun als Tabellenführer vor dem punktgleichen SVM in die Winterpause gehen. Im Tabellenkeller bleibt es für Ederheim (15 Punkte), Minderoffingen (12) und Mönchsdeggingen (10) nach weiteren Niederlagen gefährlich, während der TSV Bissingen (4) – dessen Heimspiel gegen die Jura Kickers ausgefallen ist – nach bisher nur einem Sieg auf dem letzten Tabellenplatz überwintern muss.

