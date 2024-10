Wemdinger Quad-Crosser startet international für Team Deutschland

Für den Quad-Fahrer Paul Maier vom ADAC-Ortsclub MV Warching ging es zum Quad-Moto-Cross der Nationen im tschechischen Loket bei Karlsbad. Die sandige Strecke mit extremen Steilauf- und Abfahrten und bestem Blick auf die weltberühmte Burg Loket war für die Veranstaltung perfekt präpariert. Zum Nationen-Cross mit WM-Status waren auch die Werksteams aus Übersee angereist. Der 19-jährige Paul Maier aus Wemding war aufgrund seiner guten Leistungen mit dem Deutschen Meister Manfred Zienecker und Miro Cappucio ins Quad-MX-Nationalteam berufen worden. Miro Cappuccino musste allerdings im Vorfeld verletzungsbedingt absagen, so dass für ihn Youngster Luca Stiller (16) nachnominiert wurde.

Für das Nationencross hatten 18 Nationen jeweils ihre besten drei Fahrer nominiert. Am Samstag des Rennwochenendes fand das Qualifying statt. Da sich aber neben Cappucio auch der deutsche Meister Manfred Zienecker bei der Europameisterschaft am Wochenende vorher in Italien verletzt hatte, hieß es zittern. Er konnte dennoch starten und biss in der Qualifikation gewaltig auf die Zähne. So legte er die fünftschnellste Runde in seiner Gruppe hin. Er merkte dabei aber auch, dass es für die Renndistanz nicht reichen würde und musste schweren Herzens für den Sonntag absagen. Das bedeutete für die zwei übrig gebliebenen Nachwuchsfahrer Maier und Stiller, dass am Rennsonntag wohl nur ein Ehrenplatz drin war, da die Konkurrenz vollzählig an den Start ging und nur ein Streichergebnis möglich war. Es galt schließlich für jeden nominierten Fahrer zwei Rennläufe zu je 30 Minuten zu absolvieren.

Icon Vergrößern Paul Maier vom MV Warching ging für das deutsche Team an den Start. Foto: Marcus Dums Icon Schließen Schließen Paul Maier vom MV Warching ging für das deutsche Team an den Start. Foto: Marcus Dums

Junge Fahrer sammeln internationale Erfahrung

Die beiden Nachwuchstalente Paul Maier und Luca Stiller konnten am Rennsonntag gegen 14 internationale Teams antreten und erhielten so die Gelegenheit, sich international zu präsentieren. Beim Rennen am Sonntag dominierten dann die Titelverteidiger aus den USA. Diese holten sich zu wiederholtem Male den Team-WM-Titel. Sie siegten vor den Sandspezialisten aus den Niederlanden sowie den Italienern. Vor den Augen zahlreicher mitgereister Freunde und Fans zeigte Paul Maier vom MV Warching aber einmal mehr sein Talent. Im ersten Rennen holte er einen soliden 20. Platz. Im zweiten Rennen war er nach dem Start sehr gut dabei, dann aber gab es in Kurve zwei vor ihm eine Karambolage und er wurde zur Seite gedrängt. Er nahm schließlich als Letzter das Rennen wieder auf, konnte mit einer sehr starken kämpferischen Leistung noch acht Plätze gut machen und schließlich auf den 21. Platz fahren. Luca Stiller holte sich erst Rang 15 und landete dann auf Platz 22. Hinter Litauen und Irland blieb somit zwar nur Gesamtrang 15 für Deutschland - aber eine ganze Menge internationale Erfahrung für zwei starke Nachwuchsfahrer. (AZ)