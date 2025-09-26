Jürgen Sorg: „Spielerisch haben wir noch Luft nach oben“

Mit zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen ist der SV Donaumünster-Erlingshofen als Aufsteiger stark in die Kreisliga-Saison gestartet. Wie lautet Ihr erstes Fazit und wo sehen Sie Gründe für den aktuell guten Lauf?

Jürgen Sorg: Ganz klar, mit dem Saisonstart sind wir natürlich sehr zufrieden. Wir arbeiten als Mannschaft gut zusammen und stehen auch in der Defensive recht stabil.

Vergangene Woche hat Ihr Team einen 0:3-Pausenrückstand noch gedreht und das Spiel in Ehingen gewonnen. Hat Sie der Aufstieg über die Relegation noch enger als Team zusammengeschweißt?

Sorg: Der Aufstieg über die Relegation war schon ein prägendes Erlebnis für uns. Die Mannschaft hat viel Selbstvertrauen und glaubt immer an sich. Wir haben in der Offensive viele gute Spieler und wissen, dass wir immer für Tore gut sind.

Nächster Gegner ist Reimlingen. Der FSV verpasste nur knapp den Aufstieg in die Bezirksliga und hat mit Dominik Kohnle einen Ausnahmestürmer in seinen Reihen. Wie wollen Sie das Spiel angehen?

Sorg: Reimlingen hat eine sehr gute Mannschaft. Einen Spieler wie Dominik Kohnle können wir nur als Team verteidigen und am besten die Bälle zu ihm weitestgehend verhindern. Defensiv müssen wir gut gegen den Ball arbeiten und offensiv schnell nach vorne spielen, dann haben wir sicher auch in diesem Spiel eine gute Chance. Zudem spielen wir zuhause und wollen dort erfolgreich sein.

Was trauen Sie Ihrem Team in dieser Saison generell zu und wo sehen Sie weiteres Entwicklungspotenzial in der Mannschaft?

Sorg: In der Mannschaft haben wir einen guten Mix aus jungen, talentierten und erfahrenen Spielern. Das hilft uns sehr. Spielerisch haben wir noch Luft nach oben, da müssen wir versuchen, unser Spiel besser durchzubringen. Das hat gegen Ehingen aber schon deutlich besser funktioniert. Wir wollen bis zur Winterpause einen guten Grundstein für die Saison legen. Alles Weitere werden wir sehen.