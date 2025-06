Donauwörther absolviert ersten Profi-Boxkampf

Hatte sich der damalige Jugendliche Dimitri Voit aus Donauwörth mit dem Gewinn der „Deutschen Jugendmeisterschaft“ auf das Boxen als Amateursport konzentriert, wofür er von der Stadt Donauwörth zum „Sportler des Jahres 2017“ geehrt wurde, so nahm er nach einer längeren Pause den Profisport ins Visier. In der Box-Schule „Apollo Gym“ in Phuket/Thailand, die sich seit 2017 als Talentschmiede einen internationalen Ruf erarbeitet hat, bereitete sich der mittlerweile 26-jährige Dimitri durch hartes Training auf seinen ersten Kampf als Profiboxer vor. Nun war es soweit: In seinem ersten Profikampf besiegte es seinen Gegner in einem hochklassigen, absolut fairen Kampf und stellte nach seinem klaren Sieg fest: „Ich bleibe hier in Thailand, konzentriere mich auf meine professionelle Zukunft und werde künftig Deutschland in meinen Kämpfen sportlich repräsentieren!“ (AZ)

