Westernreiten: Auf „Marvel“ zum Europameistertitel

Julia Reicherzer nimmt seit vielen Jahren an Wettkämpfen im Westernreiten in der Disziplin Reining teil. Das Jahr 2024 war für sie jedoch besonders erfolgreich, konnte sie doch gleich mehrere Titel erringen - und das sogar bis auf internationale Ebene.

„Reining ist die Dressur der Westernreiter, diese wird fast ausschließlich im Galopp geritten. Die Elemente einer vorgegebenen Aufgabe stammen aus der amerikanischen Arbeitswelt zu Pferd. Diese beinhalten schnelle und langsame Galoppzirkel, fliegende Galoppwechsel, Drehungen auf der Hinterhand (Spins), rasante Stopps (Sliding Stops), Hinterhandwendungen (Roll Backs) und das Rückwärts-Richten des Pferdes. Diese werden in Anlehnung an die klassische Dressur in eine ‚sportliche Kunstform‘ umgesetzt“, erklärt Reicherzer ihre Disziplin. Die Besonderheit am Westernreiten sei für sie „die exakte Kontrolle des Pferdes am losen Zügel durch minimale Zügel-, Schenkel- und Gewichtshilfen zu haben“. Damit die Dressur im Turnier dann auch reibungslos funktioniere, sei aber viel Übung vonnöten. Etwa sechsmal pro Woche brauche es ein abwechslungsreiches, ausgeglichenes und an die Bedürfnisse des Pferdes angepasstes Training.

Für Julia Reicherzer und „Marvel“ haben sich die Trainingsmühen gelohnt

Im Mai nahm Reicherzer an den Bayerischen Meisterschaften „Bayern Paint“ der American Paint Horses mit ihrem fünfjährigen Hengst „ARH Like One Marvel“ auf der Reitanlage Meir in Thierhaupten teil und konnte sich in der Open-Reining-Klasse den Titel Bayerische Meisterin sichern. Vier Wochen später ging es zu den Deutschen Meisterschaften „German Paint“ auf Gut Matheshof in Rieden/Kreuth, auch hier konnten sich die Eggelstetterin und ihr Pferd in der Klasse Junior Reining über den deutschen Meistertitel freuen.

Als Höhepunkt fand dann die Europameisterschaft „Euro Paint“, die größte Paint Horse Show außerhalb der USA, auf Gut Matheshof in Rieden/Kreuth statt. Wiederum errang Reicherzer auf ihrem Hengst den ersten Platz und konnte sich über den Europameistertitel in der Green-Reining-Klasse freuen. Der Titel bedeutet Reicherzer sehr viel, wie sie sagt, da ihr Pferd noch sehr jung und unerfahren sei, gar dieses Jahr erst seine zweite Turniersaison erlebe: „Er war nicht immer einfach, zu trainieren und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir so ein super Team geworden sind. So hat sich die Mühe, Zeit und Geduld einfach gelohnt, wenn man jetzt so tolle Ergebnisse erzielen kann.“ (AZ)