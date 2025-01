Vom Ehrenamt zur Biathlon-Familie: Ein Niederschönenfelder in Ruhpolding

Geht es auf Mitte Januar zu, dann packt Martin Stegmair das Fieber. Das Thermometer zeigt dies allerdings nicht, denn es ist das Biathlon-Fieber. Wenn die Biathlon-Stars zur Weltcup-Woche nach Ruhpolding aufbrechen, dann fährt der Niederschönenfelder am Tag vor dem ersten Wettkampf ebenfalls in den Chiemgau. Bis zum Tag nach dem letzten Zieleinlauf ist er ganz nahe am Geschehen. Eintritt zahlt er für dieses Spektakel nicht. Für einen nicht-skifahrenden „Flachländler“ mag das ungewöhnlich erscheinen. Aber Stegmair schätzt gleichermaßen die Atmosphäre wie die Begegnung mit den Athleten, ihren Betreuern und den Zuschauern.

Adalbert Riehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ruhpolding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Biathlon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis