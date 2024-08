Stefan Lindel krönt seine Saison mit dem deutschen Vizemeistertitel

Das Meisterschaftsfinale 2024 hielt eine freudige Überraschung für die Schützinnen und Schützen von Winterlust Staudheim bereit. Nach einigen Topplatzierungen auf Bezirks und Landesebene wurde der überragende Schlusspunkt aber erst bei den Deutschen Meisterschaften gesetzt.

Im Frühjahr startete die Meisterschaftssaison mit den üblichen Gaumeisterschaften. Für die Staudheimer gingen insgesamt 16 Starter in fünf verschiedenen Disziplinen an den Start. 14 der 16 Teilnehmer starteten in der Domäne Luftgewehr. Magdalena und Fabian Lindel, Julia und Sebastian Zinsinger, Bauer Julia und Tobias, Nicole Weiss, Ulla Reichmann, Manuela Acikgöz, Helena Schlupf, Clarissa Karmann, Andreas Rossmann, Robert Lehmeier und Stefan Lindel. Robert Lehmeier und Stefan Lindel starteten parallel noch in den Disziplinen Kleinkaliber 50 Meter und Zimmerstutzen. Abschließen durfte das Winterlust-Starterfeld die Jugend im Bereich des Lichtgewehres mit den Teilnehmern Jonas Kugler und Theresa Weiss.

Nach erfolgreicher Absolvierung der Gaumeisterschaften durften sich die Staudheimer Verantwortlichen über zehn Qualifikanten für die Oberbayerische Meisterschaft freuen. Herausragend aus diesem Feld waren Andreas Rossmann mit 393,4 Ringen und einem dritten Platz, Fabian Lindel und Robert Lehmeier als jeweils Vize-Gaumeister mit 388,9 und 399,5 Ringen und Stefan Lindel mit 402,1 Ringen als Gaumeister. Alle in der Disziplin Luftgewehr.

In der Disziplin Luftgewehr Team Mix, in dem eine Schützin und ein Schütze gemeinsam gewertet werden, belegten Anna Gerstner und Fabian Lindel sowie Ninive Mai und Stefan Lindel jeweils den ersten Platz. Robert Lehmeier belegte in KK 50 Meter den zweiten Platz und Stefan Lindel mit vier Ringen Vorsprung Platz eins.

Mit dem Luftgewehr schossen weiterhin Magdalena Lindel 380,9, Julia Zinsinger 375,9, Sebastian Zinsinger 148,3, Bauer Julia 345,7, Bauer Tobias 354,8, Nicole Weiss 388,2, Ulla Reichmann 379, Manuela Acikgöz 342,6, Helena Schlupf 168,2 und Clarissa Karmann mit 372,2.

Zehn Schützinnen und Schützen von Winterlust Staudheim bei den Oberbayerischen Meisterschaften

Im Mai des Jahres folgte dann die oberbayerische Meisterschaft für die zehn Qualifikanten. Hier schafften noch sechs Schützen den Sprung zur nächsten Meisterschaft. Fabian Lindel mit einem fünften Mannschaftsplatz und im Einzel 391,6 Ringen. Ebenfalls dabei waren Magdalena Lindel mit 393,0, Sebastian Zinsinger mit 165,7, Lehmeier Robert mit 399,5, Andreas Rossmann mit 392,8 und Stefan Lindel mit 408,5 Ringen, alle in der Disziplin Luftgewehr. Damit erreichte Stefan Lindel den dritten Rang und schaffte es somit aufs Treppchen.

Bei der Bayerischen Meisterschaft zeigte sich dann die extreme Leistungsdichte im Freistaat. Hier schaffte nur ein Staudheimer Schütze die Qualifikation zu Deutschen Meisterschaft.

Sebastian Zinsinger schloss seine bayerische Meisterschaft mit 165,5 Ringe ab und wurde damit 118.. Magdalena Lindel in der Jugend erzielte 384,2 und belegte damit Rang 131. Fabian Lindel hingegen erreichte mit 384,6 den 45. Platz im Einzel und im Team Mix mit seiner Partnerin den 19. Mannschaftsplatz. Andreas Rossmann erkämpfte sich mit dem Luftgewehr 389,3 Ringe. Einzig Stefan Lindel konnte sich mit 405,6 Ringen und dem neunten Platz auf der Bayerischen weiter qualifizieren.

Drei Zehntel Vorsprung reichen Stefan Lindel zur deutschen Vizemeisterschaft

Auf der Deutschen sollte dann der freudige Schlusspunkt der Meisterschaftssaison für die Winterlust-Schützen gesetzt werden. Stefan Lindel schoss nach eigener Aussage einen für ihn guten Wettkampf, da er seine Trainingsmodule gut umsetzen konnte. Somit gelang ihm nach sechs Serien ein Gesamtergebnis von 615,2 Ringen, was mit drei Zehntel Vorsprung zum deutschen Vizemeistertitel reichte. (AZ)